Традиційний кіш лорен походить з Лотарінгії. Класичний кіш робиться зі шматочками сала та вершково-яєчною заливкою. Але зараз цей відкритий пиріг робиться з різноманітними начинками.

Інгредієнти (для форми 26-28 см.):

Для пісочного тіста:

борошно 250 гр.

цукор 0,5 ч.л.

сіль дрібка

масло(холодне) 125 гр.

яйце 1 шт.

молоко (холодне) 2 ст.л.

Для начинки:

брокколі (відварена) 400 гр.

цибуля ріпчаста 1 шт.

олія (для смаження цибулі)

сир твердий 300 гр.

куряче філе (відварене) 500 гр.

Для заливки:

яйця 4 шт.

вершки 10-15% 300 мл.

сіль, чорний перець, прованські трави з смаком

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З'єднати борошно, цукор, сіль та добре все перемішати. Додати нарізане кубиками холодне масло.

Перетерти борошно з маслом руками до стану дрібної крихти. Робити це потрібно дуже швидко, щоб масло не розтануло від тепла рук, краще робити це в рукавичках. Додати яйце, холодне молоко та швидко замішати тісто (так само дуже-дуже швидко).

Зібрати тісто у кулю, загорнути його у харчову плівку та покласти в холодильник мінімум на 30-40 хвилин.

За цей час можна приготувати начинку для пирога. Брокколі розділити на суцвіття, добре промити та варити у киплячій підсоленій воді протягом 3-4 хвилин. Відкинути на сито та промити холодною водою. Даємо воді повністю стекти.

Почистити цибулю, нарізати на невеликі кубики.Обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії до світло-золотистого кольору. Сир натерти на великій тертці. Відварити куряче філе та нарізаємо на невеликі шматочки. Змішати м'ясо, додати обсмажену цибулю, натертий сир, броколі та добре перемішуємо.

Форму діаметром 26 або 28 сантиметрів змастити маслом та посипати борошном. Викласти широку смужку пергаменту на середину форми, щоб потім легко витягти пиріг з форми.

Охолоджене тісто покласти на аркуш паперу для випічки, накрити харчовою плівкою. Розкачати в шар завтовшки 4-5 міліметрів. Зняти харчову плівку. Викласти тісто у форму, добре притиснути до дна форми та зробити бортики висотою приблизно 4-5 сантиметрів.

Багато разів проколоти тісто виделкою, застелити пергаментом, насипати на нього суху квасолю або сухий горох. Випікати у розігрітій до 180° духовці приблизно 10 хвилин. Прибрати пергамент з вантажем та випікати тісто до легкого золотистого кольору.

Пісочну основу дістати з духовки. Зверху викласти начинку та рівномірно розподілити по всій поверхні основи.

Приготувати заливку: з'єднати яйця та трохи збити.Додати вершки, сіль, чорний перець, суміш прованських трав, добре перемішати. Зверху на начинку вилити заливку.

Випікти у розігрітій до 180° С духовці приблизно 35-40 хвилин , до золотистого кольору. Залишити у формі на 15 хвилин. Тоді витягнути із форми.

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