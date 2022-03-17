Енергетичний батончик є дуже добрим варіантом перекусу у дорозі чи в інших умовах, коли немає можливості повноцінно поїсти. Такі батончики мало важать, займають мало місця, проте здатні добре підтримати сили. Пропонуємо кілька варіантів енергетичних батончиків, які можна легко приготувати вдома. До складу будь-якого батончика повинні входити сухі інгредієнти – основа, і рідкі, які їх зв’язують.

Найпопулярнішими складниками є вівсянка, сухофрукти та горіхи. Ми даємо сім варіантів, які, утім, можна комбінувати на власний смак та виходячі із того, які продукти є під руками.

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Батончики із сухофруктів

Інгредієнти:

родзинки 100 гр.

фініки 100 гр.

курага 100 гр.

вівсяні пластівці 100 гр.

суміші горіхів та насіння 100 гр.

апельсиновий сік 3 ст. л.

Замочити сухофрукти на 10-15 хв у теплій воді та видалити кісточки (якщо потрібно). Перебити у блендері по черзі: м'які сухофрукти до однорідної маси, потім вівсянку до дрібної крихти та горіхову суміш. Змішати всі інгредієнти, додати апельсиновий сік. Викласти масу на пергамент або змащене маслом деко та сформувати брикет завтовшки не більше 2 см. Випікати у розігрітій до 180°C духовці 20-30 хв. Готовий брикет розрізати на 10 частин.

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Батончики з шоколадом та родзинками

Інгредієнти:

твердий темний шоколад 100 гр.

волоські горіхи 100 гр.

родзинки 50 гр.

фініки 250 гр.

вівсяні пластівці 300 гр.

мед 2 ст. л.

журавлина чи інші в’ялені ягоди 50 гр.

Вівсяні пластівці викласти на деко та підсушіть в духовці на 170°С протягом 10 хв, потім подрібнити у блендері. Горіхи та шоколад подрібнити ножем або у блендері у крупну крихту. Видалити кісточки з фініків та подрібніть їх у блендері. Змішати всі інгредієнти.

Форму застелити харчовою плівкою. Суміш викласти у форму та сформувати брикет завтовшки не більше 2 см. Покласти до морозилки на 20 хвилин. Готовий брикет розрізати на кілька батончиків. Бажано кожен загорнути у плівку.

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Батончики з яблуком та арахісом

Інгредієнти:

сушені яблука 100 гр.

арахіс 100 гр.

фініки 250 гр.

вівсяні пластівці 100 гр.

мед 2 ст. л.

журавлина або вишня в'ялена 50 гр.

кориця 1 ч. л.

насіння кунжуту 2 ст. л.

Вівсяні пластівці викласти на деко та підсушіть в духовці на 170° 10 хвилин, потім подрібнити у блендері. Арахіс та яблука подрібнити ножем або у блендері у крупну крихту. Видалити кісточки з фініків та подрібнити їх у блендері. Додати кунжут. Змішати всі інгредієнти.

Форму застелити харчовою плівкою. Суміш викласти у форму та сформувати брикет завтовшки не більше 2 см. Покласти до морозилки на 20 хвилин. Готовий брикет розрізати на кілька батончиків. товий брикет розрізати на кілька батончиків. Бажано кожен загорнути у плівку.

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Мигдалево-кокосові батончики

Інгредієнти:

мигдаль 100 гр.

кокосова стружка 50 гр.

родзинки 100 гр.

курага 50 р.

дрібка кориці

Мигдаль, родзинки та корицю подрібнити у блендері. Додати курагу та знову перемішати у блендері. Додати кокосову стружку та змішати ще раз.

Готову масу розкачати. Загорнути в плівку та покласти у холодильник на 40 хв, потім розрізати на квадратики. Бажано кожен загорнути у плівку.

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Морквяні батончики з сиром

Інгредієнти:

терта морква 200 гр.

насіння гарбуза 50 гр.

волоськм горіхи 100 гр.

насіння соняшника 50 гр.

мелений коріандр 1 ч.л.

дрібка солі

терте яблуко 1 шт.

вівсянка 100 гр.

тертий сир 150 гр.

томатний сік 100 мл.

Змішати всі складники. Покласти на деко папір для випікання, на нього викласти суміш шаром завтовшки не більше 2 см. Підсушити при 170°C протягом 40-50 хв. Розрізати на невеликі прямокутники.

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Кокосово-бананові батончики

Інгредієнти:

банани 2 шт.

фініки 300 гр.

кокосова стружка 150 гр.

вівсяні пластівці 400 гр.

насіння соняшника 3 ст. л.

Видалити кісточки із фініків. Фініки та банани подрібнити у блендері до стану каші. Змішати всі інгредієнти. Викласти масу на пергамент або змащене маслом деко та сформувати брикет товщиною не більше 2 см. Випікайте в розігрітій до 170°C духовці 20 хвилин. Готовий брикет розрізати на кілька частин.

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Вівсяні батончики з кленовим сиропом

Інгредієнти:

вівсяні пластівці 400 гр.

мигдалева олія 200 мл.

ванілін

кленовий сироп (можна замінити медом) 100 мл.

яйця 2 шт.

кокосова стружка 100 гр.

дрібка соди.

Розігріти духовку до 160°C. Змішати вівсяні пластівці, сироп, соду, яйця та ванілін. До готової суміші додати кокосову стружку та знову перемішати. На форму для випікання покласти папір для випічки та викласти на нього приготовлену суміш.

Випікайте протягом 10-15 хвилин, поки суміш не стане коричневого кольору. Розрізати на прямокутники.