Пропонуємо перетворити звичайні продукти на їжу тривалого зберігання. На той випадок, якщо не буде світла чи потрібно взяти їжу у дорогу, у нагоді стануть кілька простих рецептів.

Картопля у насиченому соляному розчині

Інгредієнти:

картопля 6-8 шт.

вода 1,5 л.

сіль кухонна харчова (кам'яна)

Зварена у такий спосіб картопля не розварюється, за смаком нагадує печену, готується лише 20 хвилин та дуже добре зберігається

Картоплю добре помити. Чистити не потрібно. Картоплю покласти в емальовану каструлю, залити холодною водою так, щоб вона повністю накрила картоплю. Бажано, щоб картопля помістилася в каструлі в один шар.

Зважити 600-650 грамів солі. Всипати в каструлю сіль та розмішати її. Поставити на сильний вогонь та довести до кипіння.

Якщо вся сіль розчиниться, варто додати ще. Хай при кипінні буде невеликий надлишок солі, яка не розчинилася. Після закипання варити при досить інтенсивному кипінні під закритою покришкою.

При варінні картопля шкварчить так, ніби її смажать на олії. Це так і має бути. Також вона намагається виплисти на поверхню. Потрібно слідкувати, щоб вона була весь час зануреною у воду.

Хвилин через 20 після закипання картопля буде готова. Коли картопля буде готова, відразу виловити її з рідини. Це важливо. Гаряча картопля вкривається тонким шаром солі, яка надовго її консервує.

Енергетичні цукерки із сухофруктів та горіхів

Інгредієнти:

чорнослив 300 гр

курага 150 гр

інжир сушений 150 гр

родзинки 100 гр

волоські горіхи почищені ½ скл.

лікер (будь-який міцний алкоголь) 1 ст. л.

Енергетичні цукерки із сухофруктів та горіхів

Усі сухофрукти з горіхами подрібнити у блендері (можна пропустити через м'ясорубку). Додати лікер, перемішати та скачати руками кульки бажаного розміру. Все.

Яловичина сиров'ялена

Інгредієнти:

вирізка телятини або яловичини 1 кг.

сіль 0,5 скл.(склянка – 200 мл)

цукор 1 скл.

спеції ½ скл.

Сиров'ялена яловичина довго зберігається

Очистити вирізку від прожилок та плівок. Змішати в мисці сіль та цукор, перемішати. Частину суміші залишити на дні миски, покласти на неї шматок м'яса, зверху засипати сумішшю солі та цукру, що залишилась. Закрити покришкою та тримати на холоді дві доби.

За цей час м'ясо зменшилось в обсязі, а в мисці утворилася велика кількість солодкого розчину. Витягнути м'ясо з розчину, обтерти від солодкого нальоту, зняти залишки солі.

Насипати в миску спеції за бажанням. Можна взяти те, що є під руками. Підходять кмин, коріандр, аніс, фенхель, мелений сушений часник, суміш перців, паприка, кориця, мускатний горіх, хмелі сунелі тощо.

Ретельно обваляти м’ясо у спеціях. Розкласти на столі харчову плівку, покласти на неї м'ясо, дуже щільно закатати в плівку, ущільнюючи м'ясо. Покласти в холодильник мінімум на добу. Важливо, щоб у процесі приготування все, що торкається м’яса, було дуже чистим.

Сушена зелень для супів

Для того, щоб швидко зварити суп та щоб овочі довго зберігались, їх можна висушити. Для цього найкраще використовувати сушарку для продуктів. Якщо її немає, то духовка теж підійде.

Що краще сушити взимку?

цибуля

морква

корінь селери

корінь петрушки

пастернак

буряк

порей

кольрабі

печериці

часник

Висушені овочі можна тримати окремо і комбінувати їх при потребі, а можна відразу скласти потрібні набори, наприклад на борщ

Якщо є, то добре переносять такий спосіб зберігання солодкий перець та помідори.

Овочі помити, почистити, порізати або натерти на грубій терці. Часник та печериці – пластинками.

Овочі, які мають мало соку (морква, буряк, селера тощо) можна сушити просто на розстеленому рушнику, якщо немає інших можливостей. Можна влаштувати сушарку на батареї, примостивши на неї овочі. Наприклад, можна скористатись сушкою для білизни. Також сушити овочі можна у сушарці, аерогрилі чи в духовці.

Висушені овочі можна тримати окремо та складати з них різні комбінації. Можна відразу скласти потрібні комбінації, наприклад на борщ. Такі заготовки зручні ще й тим, що мають маленьку вагу.

Гуляш з яловичини (домашня тушонка)

Інгредієнти:

яловиче філе 2 кг

чорний перець 5 шт.

запашний перець 3 шт.

свиняче сало 0,5 кг

сіль за смаком

лаврові листи 2 шт.

Домашня тушонка з яловичини

Сало та яловичину нарізати. Відправите в каструлю. Увімкнути мінімальний вогонь. Додати сіль, перець та лавровий лист. Тушкувати у власному соці приблизно 2-3 год. У процесі варіння можна додати трохи води, щоб м’ясо не згоріло. Але не варто давати багато, щоб м’ясо вийшло концентрованим. Тушонка з яловичини готова, якщо при розрізанні з м'яса виділяється безбарвна рідина.

Готове м'ясо розкласти по банках, залити бульйоном, у якому воно варилося. Щільно закрити покришками. Поставити банки у каструлю з водою та стерилізувати не менше 2-х годин.

Така яловичина пасує до будь-якого гарніру. Але є чудовий рецепт гречки для «похідних» умов. Для цього гречану крупу треба покласти в термос з широким горлом, залити окропом та закрити. Через кілька хвилин відварена гречка готова.