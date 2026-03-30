Пампушки на воді виходять м’якими та пухкими, ніжними всередині та рум’яними зовні. Простий склад інгредієнтів робить рецепт доступним для кожного і такий рецепт ідеальний для людей, які тримають піст. Аромат зелені та часнику додає особливого домашнього затишку. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти борошно 500 г вода тепла 300 мл дріжджі сухі 7 г цукор 1 ст. л. сіль 1 ч. л. олія 3 ст. л. для часникової заправки: часник 3–5 зубчиків олія 3 ст. л. олія 30 мл сіль дрібка петрушка або кріп 2–3 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Розчиніть цукор і дріжджі у теплій воді, додайте 2 ст. л. борошна, залиште на 15 хв. Крок 2 Додайте сіль і олію, поступово всипайте борошно, замісіть м’яке тісто, місіть 8 хв. Крок 3 Накрийте тісто, залиште в теплому місці на 1 годину до збільшення вдвічі. Крок 4 Сформуйте кульки, викладіть у форму щільно одна до одної, залиште на 25 хв. Крок 5 Випікайте при 180°C приблизно 22 хв до золотистого кольору. Крок 6 Змішайте олію, подрібнений часник, сіль і зелень. Крок 7 Змастіть гарячі пампушки заливкою одразу після випікання.