Пісні пампушки на воді з часником. Рецепт дня
До теми
Пампушки на воді виходять м’якими та пухкими, ніжними всередині та рум’яними зовні. Простий склад інгредієнтів робить рецепт доступним для кожного і такий рецепт ідеальний для людей, які тримають піст. Аромат зелені та часнику додає особливого домашнього затишку. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|борошно
|500 г
|вода тепла
|300 мл
|дріжджі сухі
|7 г
|цукор
|1 ст. л.
|сіль
|1 ч. л.
|олія
|3 ст. л.
|для часникової заправки:
|часник
|3–5 зубчиків
|олія
|3 ст. л.
|олія
|30 мл
|сіль
|дрібка
|петрушка або кріп
|
2–3 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розчиніть цукор і дріжджі у теплій воді, додайте 2 ст. л. борошна, залиште на 15 хв.
Крок 2
Додайте сіль і олію, поступово всипайте борошно, замісіть м’яке тісто, місіть 8 хв.
Крок 3
Накрийте тісто, залиште в теплому місці на 1 годину до збільшення вдвічі.
Крок 4
Сформуйте кульки, викладіть у форму щільно одна до одної, залиште на 25 хв.
Крок 5
Випікайте при 180°C приблизно 22 хв до золотистого кольору.
Крок 6
Змішайте олію, подрібнений часник, сіль і зелень.
Крок 7
Змастіть гарячі пампушки заливкою одразу після випікання.