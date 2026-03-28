Пісний яблучний пиріг без замісу. Рецепт дня
Один із найпростіших варіантів домашньої випічки. Тісто тут не замішується: сухі інгредієнти просто чергуються з соковитими яблуками. Завдяки цьому пиріг виходить ніжним, ароматним і з легкою хрусткою скоринкою. Ідеальний рецепт, коли хочеться швидко приготувати щось смачне без зайвих зусиль. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|борошно пшеничне
|1 склянка
|цукор
|1 склянка
|манка
|1 склянка
|розпушувач
|2 ч. л.
|кориця мелена
|0,5 ч. л.
|цукор ванільний
|0,5 ч. л.
|олія соняшникова рафінована
|150 мл
|яблука
|5 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте яблука від шкірки, видаліть серцевину та натріть на крупній тертці.
Крок 2
Змішайте в мисці борошно, цукор, манку, розпушувач, корицю і ванільний цукор до однорідності.
Крок 3
Розігрійте духовку до 180 °C і підготуйте форму для випікання.
Крок 4
Розділіть суху суміш умовно на три частини, а яблука на дві частини.
Крок 5
Викладіть на дно форми першу частину сухої суміші та рівномірно розрівняйте.
Крок 6
Викладіть зверху шар яблук і розподіліть його рівномірно.
Крок 7
Повторіть шари: суха суміш, яблука і знову суха суміш так, щоб останнім шаром була суха суміш.
Крок 8
Полийте пиріг рівномірно тонкою цівкою соняшниковою олією по всій поверхні.
Крок 9
Поставте форму в духовку і випікайте приблизно 40 хвилин до рум’яної скоринки.
Крок 10
Дістаньте пиріг з духовки, дайте трохи охолонути і подавайте.