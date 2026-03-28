Один із найпростіших варіантів домашньої випічки. Тісто тут не замішується: сухі інгредієнти просто чергуються з соковитими яблуками. Завдяки цьому пиріг виходить ніжним, ароматним і з легкою хрусткою скоринкою. Ідеальний рецепт, коли хочеться швидко приготувати щось смачне без зайвих зусиль. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти борошно пшеничне 1 склянка цукор 1 склянка манка 1 склянка розпушувач 2 ч. л. кориця мелена 0,5 ч. л. цукор ванільний 0,5 ч. л. олія соняшникова рафінована 150 мл яблука 5 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Почистьте яблука від шкірки, видаліть серцевину та натріть на крупній тертці. Крок 2 Змішайте в мисці борошно, цукор, манку, розпушувач, корицю і ванільний цукор до однорідності. Крок 3 Розігрійте духовку до 180 °C і підготуйте форму для випікання. Крок 4 Розділіть суху суміш умовно на три частини, а яблука на дві частини. Крок 5 Викладіть на дно форми першу частину сухої суміші та рівномірно розрівняйте. Крок 6 Викладіть зверху шар яблук і розподіліть його рівномірно. Крок 7 Повторіть шари: суха суміш, яблука і знову суха суміш так, щоб останнім шаром була суха суміш. Крок 8 Полийте пиріг рівномірно тонкою цівкою соняшниковою олією по всій поверхні. Крок 9 Поставте форму в духовку і випікайте приблизно 40 хвилин до рум’яної скоринки. Крок 10 Дістаньте пиріг з духовки, дайте трохи охолонути і подавайте.