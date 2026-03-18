Сирники – це проста й улюблена страва української кухні, яку легко приготувати вдома. Вони виходять ніжними всередині та рум’яними зовні, якщо дотримуватися базових пропорцій. Рецепт від Hunger.

Інгредієнти

сир кисломолочний 500 г яйце куряче 1 шт. цукор 2–3 ст. ложки борошно пшеничне 3–4 ст. ложки + для обкачування сіль дрібка ванільний цукор 1 ч. ложка олія рафінована для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Перетріть сир через сито або розімніть виделкою до однорідності.

Крок 2 Додайте яйце, цукор, сіль і ванільний цукор, ретельно перемішайте.

Крок 3 Всипайте борошно поступово, замішуйте м’яке тісто, що не липне до рук.

Крок 4 Сформуйте невеликі кульки, приплюсніть їх у коржики.

Крок 5 Обкачайте кожен сирник у борошні з обох боків.

Крок 6 Розігрійте сковороду з олією. Викладайте сирники та обсмажуйте на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку.

Крок 7 Накрийте кришкою та доведіть до готовності на слабкому вогні.