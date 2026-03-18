Ідеальні сирники, що тримають форму. Рецепт дня0
До теми
Сирники – це проста й улюблена страва української кухні, яку легко приготувати вдома. Вони виходять ніжними всередині та рум’яними зовні, якщо дотримуватися базових пропорцій. Рецепт від Hunger.
Інгредієнти
|сир кисломолочний
|500 г
|яйце куряче
|1 шт.
|цукор
|2–3 ст. ложки
|борошно пшеничне
|3–4 ст. ложки + для обкачування
|сіль
|дрібка
|ванільний цукор
|1 ч. ложка
|олія рафінована
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Перетріть сир через сито або розімніть виделкою до однорідності.
Крок 2
Додайте яйце, цукор, сіль і ванільний цукор, ретельно перемішайте.
Крок 3
Всипайте борошно поступово, замішуйте м’яке тісто, що не липне до рук.
Крок 4
Сформуйте невеликі кульки, приплюсніть їх у коржики.
Крок 5
Обкачайте кожен сирник у борошні з обох боків.
Крок 6
Розігрійте сковороду з олією. Викладайте сирники та обсмажуйте на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку.
Крок 7
Накрийте кришкою та доведіть до готовності на слабкому вогні.
Крок 8
Викладіть сирники на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.