Картопляні оладки із зеленою цибулею. Рецепт дня
До теми
Картопляні оладки із зеленою цибулею – це проста домашня страва, яку легко приготувати навіть із залишків учорашнього пюре. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною рум’яною скоринкою та приємним ароматом зеленої цибулі. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Картопля
|150 г
|Борошно пшеничне
|50 г
|Сода харчова
|2 ч. л.
|Яйце куряче
|1 шт.
|Молоко
|5 ст. л.
|Зелена цибуля
|3 шт.
|Олія соняшникова
|2 ст. л.
|Масло вершкове
|10 г
|Сіль, мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте картоплю, наріжте великими шматками та перекладіть у каструлю. Залийте підсоленою водою, доведіть до кипіння та варіть 12–15 хвилин до м’якості.
Крок 2
Злийте воду та поверніть картоплю на слабкий вогонь ще на 1 хвилину, щоб випарувалася зайва волога. Розімніть картоплю в пюре та охолодіть.
Крок 3
Перекладіть пюре в миску, додайте борошно та соду. Окремо збийте яйце з молоком, сіллю і перцем, після чого влийте суміш до картоплі. Добре перемішайте до однорідності.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Наріжте зелену цибулю та додайте більшу її частину до тіста. Ще раз ретельно перемішайте.
Крок 5
Розігрійте на сковороді соняшникову олію разом із вершковим маслом. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.
Крок 6
Смажте картопляні оладки по 1–2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Крок 7
Перекладіть готові оладки на тарілку, посипте рештою зеленої цибулі та подавайте зі сметаною, соусом або свіжим салатом.