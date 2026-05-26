Картопляні оладки із зеленою цибулею – це проста домашня страва, яку легко приготувати навіть із залишків учорашнього пюре. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною рум’яною скоринкою та приємним ароматом зеленої цибулі. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Картопля 150 г Борошно пшеничне 50 г Сода харчова 2 ч. л. Яйце куряче 1 шт. Молоко 5 ст. л. Зелена цибуля 3 шт. Олія соняшникова 2 ст. л. Масло вершкове 10 г Сіль, мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1

Почистьте картоплю, наріжте великими шматками та перекладіть у каструлю. Залийте підсоленою водою, доведіть до кипіння та варіть 12–15 хвилин до м’якості.

Крок 2

Злийте воду та поверніть картоплю на слабкий вогонь ще на 1 хвилину, щоб випарувалася зайва волога. Розімніть картоплю в пюре та охолодіть.

Крок 3

Перекладіть пюре в миску, додайте борошно та соду. Окремо збийте яйце з молоком, сіллю і перцем, після чого влийте суміш до картоплі. Добре перемішайте до однорідності.

Крок 4

Наріжте зелену цибулю та додайте більшу її частину до тіста. Ще раз ретельно перемішайте.

Крок 5

Розігрійте на сковороді соняшникову олію разом із вершковим маслом. Викладайте тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.

Крок 6

Смажте картопляні оладки по 1–2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Крок 7

Перекладіть готові оладки на тарілку, посипте рештою зеленої цибулі та подавайте зі сметаною, соусом або свіжим салатом.