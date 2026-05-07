Свіжа й напрочуд вдала весняна комбінація. Хрустка редиска, соковиті огірки та ніжні крабові палички чудово поєднуються з вареними яйцями й ароматним кропом. Страва виходить легкою, але водночас ситною та дуже ніжною на смак. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Редиска 7 шт. Огірок 2 шт. Крабові палички 15 шт. Яйця курячі 2 шт. Майонез 70 г Кріп 3 гілочки Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Зваріть яйця круто протягом 7–9 хвилин після закипання води. Остудіть їх під холодною водою, почистьте і наріжте кубиками. Крок 2 Наріжте крабові палички невеликими кубиками та перекладіть у салатницю до яєць. Крок 3 Помийте редиску й огірки, наріжте їх кубиками та додайте до інших інгредієнтів. Крок 4 Подрібніть кріп і поки відкладіть окремо. Крок 5 Додайте до салату майонез і добре перемішайте всі інгредієнти. Крок 6 Приправте салат сіллю та чорним меленим перцем за смаком. Крок 7 Додайте подрібнений кріп і ще раз ретельно перемішайте.

