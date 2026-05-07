Весняний салат з редискою і крабовими паличками. Рецепт дня
Свіжа й напрочуд вдала весняна комбінація. Хрустка редиска, соковиті огірки та ніжні крабові палички чудово поєднуються з вареними яйцями й ароматним кропом. Страва виходить легкою, але водночас ситною та дуже ніжною на смак. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Редиска
|7 шт.
|Огірок
|2 шт.
|Крабові палички
|15 шт.
|Яйця курячі
|2 шт.
|Майонез
|70 г
|Кріп
|3 гілочки
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Зваріть яйця круто протягом 7–9 хвилин після закипання води. Остудіть їх під холодною водою, почистьте і наріжте кубиками.
Крок 2
Наріжте крабові палички невеликими кубиками та перекладіть у салатницю до яєць.
Крок 3
Помийте редиску й огірки, наріжте їх кубиками та додайте до інших інгредієнтів.
Крок 4
Подрібніть кріп і поки відкладіть окремо.
Крок 5
Додайте до салату майонез і добре перемішайте всі інгредієнти.
Крок 6
Приправте салат сіллю та чорним меленим перцем за смаком.
Крок 7
Додайте подрібнений кріп і ще раз ретельно перемішайте.