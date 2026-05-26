Проколювання шкірки дає парі можливість виходити назовні

Якщо ви поглянете на будь-який рецепт печеної картоплі, то ви, ймовірно, побачите інструкцію взяти виделку та зробити отвори по всій картоплі, перш ніж поставити її в духовку. Проте не всі розуміють, чи справді це потрібно робити? Southern Living розповідає, навіщо проколювати картоплю перед запіканням.

Навіщо проколювати картоплю?

Картопля складається з великої кількості води. І під час запікання вода нагрівається, перетворюється на пару та розширюється всередині картоплі. Проколювання шкірки дає парі можливість виходити назовні. Ідея полягає в тому, що зниження тиску запобігає розриву картоплі в духовці.

Але хоча картопля і може вибухнути, це трапляється вкрай рідко. Більшість картоплин природним чином випускають пар через дрібні пошкодження на шкірці, тому зазвичай немає причин переживати про різке підвищення тиску.

То чи потрібно проколювати картоплю?

Проколювання – це техніка, яка насправді не має великого впливу на процес приготування картоплі. А у деяких випадках це може призвести до виходу занадто великої кількості вологи, що зробить начинку трохи сухішою.

Тож хоча це і є додатковим запобіжним заходом проти накопичення пари, ваша картопля запікатиметься чудово і без цього.