Попередній підігрів дека прискорює процес підрум’янення

Щоб запечена картопля вийшла справді рум’яною та хрусткою, кулінарні експерти радять не лише правильно вибрати температуру духовки, а й попередньо розігріти деко. Southern Living розповідає, як розігріте деко допоможе приготувати хрустку картоплю.

Навіщо розігрівати деко під час запікання картоплі?

Попередній підігрів дека прискорює процес підрум’янення – картопля одразу потрапляє на гарячу поверхню. У поєднанні з теплом духовки це допомагає їй швидше та рівномірніше стати хрусткою. Гаряче деко також запобігає випаровуванню вологи з картоплі. Цей метод особливо добре працює для крохмалистої картоплі.

Проте якщо ви використовуєте пергаментний папір або силіконові килимки – попереднє розігрівання не потрібне, адже використання таких підкладок зменшує вплив тепла від дека. Також цей спосіб не варто використовувати, якщо ви плануєте повільно запікати картоплю.

Як правильно підготувати деко?

Щоб правильно розігріти деко перед запіканням: