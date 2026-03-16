Після смаження м’яса, риби чи овочів на сковороді часто залишається чимало олії. Багато хто просто виливає її в раковину, але так робити не варто. Якщо регулярно зливати жир у каналізацію, що може призвести до засмічення труб. Pixel Inform розповідає, що ж робити з олією після смаження.

Що робити, якщо олії небагато?

Якщо після приготування на сковороді залишилося трохи олії, варто дочекатися, поки вона охолоне. Після цього залишки можна зібрати паперовими серветками або рушниками і викинути їх у смітник.

Що робити, якщо олії багато?

Якщо олії залишилося більше, можна скористатися простим способом із харчовою содою. Спочатку потрібно дочекатися, поки олія повністю охолоне. Потім у сковороду або каструлю слід насипати кілька чайних ложок соди. Вона вбере залишки жиру, завдяки чому очистити поверхню буде набагато простіше.

Зачекавши кілька хвилин ви побачите, як соді та олія перетворилися на грудки. Вам залишиться зібрати їх паперовим рушником і викинути у відро для сміття.