Стиглі абрикоси рекомендують зберігати в холодильнику

Абрикоси досить швидко псуються, однак правильне зберігання допомагає довше зберегти їхню свіжість, аромат і смак. Дізнайтеся, як правильно зберігати абрикоси, щоб вони не зіпсувалися.

Як зберігати свіжі абрикоси?

Стиглі абрикоси рекомендують зберігати в холодильнику. Прохолода допомагає сповільнити процес перезрівання. Найкраще розміщувати їх у герметичному контейнері чи паперовому пакеті. Варто класти їх в один шар, щоб не пошкодити ніжну шкірку. У холодильнику стиглі абрикоси можуть зберігатися до 5–7 днів.

Якщо абрикоси ще тверді, ви можете залишити їх на кухонному столі за кімнатної температури, щоб вони дозріли. Аби прискорити дозрівання, покладіть абрикоси у паперовий пакет разом із яблуком або бананом. Ці фрукти виділяють етилен, який прискорить процес дозрівання.

Після достигання, просто покладіть абрикоси у холодильник.

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За матеріалами Real Simple та ТСН.