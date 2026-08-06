Уже через кілька годин він може почати псуватися, адже в м’якуші швидко розмножуються патогенні мікроорганізми

Розрізаний кавун не варто надовго залишати за кімнатної температури. Уже через кілька годин він може почати псуватися, адже в м’якуші швидко розмножуються патогенні мікроорганізми. Через це кавун навіть здатен набути кислуватого смаку. Ukr.Media розповідає, як правильно зберігати розрізаний кавун.

Як правильно зберігати розрізаний кавун?

Щоб кавун довше залишався свіжим, його рекомендують щільно обгорнути харчовою плівкою і прибрати в холодильник. Такий спосіб обмежує доступ кисню до м’якуша, що допомагає сповільнити псування. За таких умов розрізаний кавун може зберігатися до 48 годин.

Також не рекомендується зберігати розрізаний кавун по сусідству з будь-якими ароматними продуктами, адже він доволі легко вбирає в себе сторонні аромати.