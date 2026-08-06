Ніжний десерт, який багатьом знайомий ще з дитинства. Влітку їх особливо приємно готувати зі свіжими сезонними ягодами та фруктами, які роблять смак ще яскравішим. Приготувати кошики вдома зовсім не складно, якщо дотримуватися покрокового рецепта від Shuba.

Інгредієнти

Для тіста: Вершкове масло 180 г Яєчні жовтки 2 шт. Цукор 70 г Пшеничне борошно 300 г Ванілін 1 г Харчова сода 0,5 ч. л. Оцет 9% 1 ст. л. Для білкового крему: Яєчний білок 45 г Цукор 90 г Вода 25 мл Лимонна кислота 1 г Для начинки та декору: Густий джем або повидло (або сезонні фрукти чи ягоди) 170 г Кондитерська посипка за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Збийте м'яке вершкове масло із цукром, ваніліном і жовтками до однорідної маси. Додайте просіяне борошно. Погасіть соду оцтом і відразу введіть у тісто. Замісіть м'яке пісочне тісто, загорніть його в харчову плівку та поставте в холодильник на 40 хвилин.

Крок 2 Розділіть охолоджене тісто на 12 однакових частин. Розкладіть кожну у формочки для кошиків, рівномірно розподіливши по дну та бортиках. Наколіть дно виделкою.

Крок 3 Розігрійте духовку до 175 °C. Випікайте кошики приблизно 15 хвилин до золотистого кольору. Остудіть їх у формах, після чого обережно дістаньте. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Насипте у сотейник цукор, влийте воду та доведіть до кипіння. Додайте лимонну кислоту й варіть сироп ще приблизно 5 хвилин, поки він не стане достатньо густим.

Крок 5 Наповніть кожен охолоджений кошик чайною ложкою густого джему або повидла. За бажанням доповніть начинку свіжими сезонними ягодами чи шматочками фруктів або повністю замініть джем малиною, чорницею, лохиною, полуницею, смородиною, абрикосами, персиками чи іншими фруктами на свій смак.

Крок 6 Збийте охолоджені білки до стійкої пишної піни. Не припиняючи збивати, тонкою цівкою влийте гарячий сироп. Продовжуйте збивати ще кілька хвилин, доки крем не стане густим, блискучим і повністю не охолоне.