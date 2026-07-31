Ніжний десерт, який поєднує легкий повітряний корж, вершковий крем і соковиті ягоди. Завдяки особливій технології приготування тісто виходить еластичним і легко згортається без тріщин. Такий рулет чудово смакує охолодженим і стане окрасою літнього чаювання чи святкового столу. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для тіста: Вершкове масло 100 г Вода 180 мл Пшеничне борошно 150 г Яйця 4 шт. Сіль дрібка Для крему: Молоко 400 мл Кукурудзяний крохмаль 45 г Пшеничне борошно 10 г Цукор 75 г Вершкове масло 20 г Ванільний цукор 5 г Вершки 20% 75 мл Для начинки: Полуниця 250 г Цукрова пудра 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Приготуйте крем. Змішайте в каструлі молоко, кукурудзяний крохмаль, борошно та цукор. Варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, доки маса не загусне. Додайте вершкове масло та ванільний цукор, перемішайте до однорідності. Накрийте крем харчовою плівкою впритул і повністю охолодіть.

Крок 2 Приготуйте тісто. У каструлі з'єднайте воду, вершкове масло та дрібку солі. Доведіть суміш до кипіння, всипте все борошно й швидко перемішайте. Прогрівайте ще 1–2 хвилини, поки тісто не стане однорідним і не почне відставати від стінок каструлі. Залиште трохи охолонути.

Крок 3 Додавайте яйця по одному, щоразу ретельно вимішуючи масу до гладкої консистенції. Готове тісто має бути блискучим, м'яким і тягучим. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Застеліть деко пергаментом. Рівномірно розподіліть тісто тонким прямокутним шаром. Випікайте приблизно 30 хвилин у духовці, розігрітій до 160 °C. Готовий корж накрийте чистим пергаментом, злегка притисніть і повністю охолодіть.

Крок 5 Додайте до охолодженого крему вершки та збийте до пишної й ніжної консистенції. Помийте полуницю, добре обсушіть, видаліть плодоніжки та наріжте невеликими шматочками.

Крок 6 Нанесіть крем рівним шаром на охолоджений корж, залишивши один край вільним. Розподіліть зверху полуницю.

Крок 7 Обережно згорніть корж у щільний рулет, допомагаючи собі пергаментом. Покладіть рулет швом донизу та поставте в холодильник щонайменше на 1 годину.