Зайва волога лише прискорює псування, тому перець краще мити лише перед приготуванням

Щоб болгарський перець довше залишався соковитим і хрустким, важливо правильно його зберігати. Найпоширеніша помилка – мити овоч одразу після покупки. Зайва волога лише прискорює псування, тому перець краще мити лише перед приготуванням. Southern Living розповідає про те, як правильно зберігати свіжий перець.

Як зберігати цілий перець?

Найкраще місця для зберігання болгарського перцю – овочевий відсік холодильника. Щоб овоч якомога довше не втрачав свіжість, рекомендують:

Не мити його перед зберіганням. Залишати овоч цілим, не видаляючи плодоніжку. Зберігати в заводському упакованні або в пакеті з отворами для циркуляції повітря. Уникати накопичення вологи.

За таких умов цілий болгарський перець може залишатися свіжим до 2 тижнів.

Як зберігати нарізаний солодкий перець?

Після нарізання термін зберігання овочу значно скорочується. Щоб шматочки довше залишалися свіжими, їх рекомендують покласти в герметичний контейнер, а на дно застелити паперовий рушник, який вбиратиме зайву вологу.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У холодильнику нарізаний перець можна зберігати 3–5 днів.