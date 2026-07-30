Салат із сирих кабачків, мигдалю та сиру – це легка літня страва, яка готується всього за кілька хвилин. Молоді кабачки мають ніжну текстуру, тому чудово смакують без термічної обробки. Лимонна заправка додає свіжості, а сир і підсмажений мигдаль роблять салат ситним та ароматним. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Кабачки 2 шт. Мигдаль 50 г Сир пекоріно романо або пармезан 50 г Базилік 2 гілочки Лимон 1 шт. Часник 1 зубчик Оливкова олія 3 ст. л. Сіль 1/2 ч. л. Чорний мелений перець 1/4 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Помийте молоді кабачки та наріжте їх дуже тонкими слайсами за допомогою овочечистки або мандоліни. Перекладіть у велику миску. Крок 2 Натріть цедру лимона та вичавіть сік. З'єднайте лимонний сік, цедру, оливкову олію, дрібно натертий часник, сіль і чорний перець. Добре перемішайте до однорідності. Крок 3 Злегка обсмажте мигдаль на сухій сковороді, остудіть і грубо подрібніть. Наріжте сир тонкими пластинками або натріть його, а листя базиліку порвіть руками. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте до кабачків заправку, сир, мигдаль і базилік. Обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися соусом. Крок 5 Поставте салат у холодильник на 10 хвилин, щоб він настоявся. Перед подачею за бажанням посипте додатковою порцією сиру та збризніть кількома краплями оливкової олії.