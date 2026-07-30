Салат із сирих кабачків, мигдалю та сиру. Рецепт дня
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Салат із сирих кабачків, мигдалю та сиру – це легка літня страва, яка готується всього за кілька хвилин. Молоді кабачки мають ніжну текстуру, тому чудово смакують без термічної обробки. Лимонна заправка додає свіжості, а сир і підсмажений мигдаль роблять салат ситним та ароматним. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Кабачки
|2 шт.
|Мигдаль
|50 г
|Сир пекоріно романо або пармезан
|50 г
|Базилік
|2 гілочки
|Лимон
|1 шт.
|Часник
|1 зубчик
|Оливкова олія
|3 ст. л.
|Сіль
|1/2 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте молоді кабачки та наріжте їх дуже тонкими слайсами за допомогою овочечистки або мандоліни. Перекладіть у велику миску.
Крок 2
Натріть цедру лимона та вичавіть сік. З'єднайте лимонний сік, цедру, оливкову олію, дрібно натертий часник, сіль і чорний перець. Добре перемішайте до однорідності.
Крок 3
Злегка обсмажте мигдаль на сухій сковороді, остудіть і грубо подрібніть. Наріжте сир тонкими пластинками або натріть його, а листя базиліку порвіть руками.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте до кабачків заправку, сир, мигдаль і базилік. Обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися соусом.
Крок 5
Поставте салат у холодильник на 10 хвилин, щоб він настоявся. Перед подачею за бажанням посипте додатковою порцією сиру та збризніть кількома краплями оливкової олії.