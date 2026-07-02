У розпал літа кабачки стають одним із найпопулярніших сезонних овочів, адже вони доступні, корисні та чудово поєднуються з різними продуктами. З них можна приготувати не лише звичні оладки, а й ситні запіканки, легкі закуски, ароматні супи чи навіть оригінальні основні страви. Якщо шукаєте нові ідеї, щоб урізноманітнити літнє меню, ця добірка стане в пригоді.

У літній сезон хочеться легких, але поживних страв, які не перевантажують організм. Сендвіч із кабачків стане чудовою заміною традиційному бутерброду з хлібом. Запечена кабачкова основа з моцарелою, ніжний вершковий сир, свіжі овочі та копчений лосось створюють збалансоване поєднання смаків.

Яскрава літня закуска, яка стане справжньою окрасою святкового столу. Ніжні кабачкові коржі чудово поєднуються з соковитими помідорами, ароматним часником та сирною начинкою. Страва виходить легкою, але водночас ситною, а після охолодження стає ще смачнішою.

Кабачки чудово підходять для легких і поживних страв, особливо в сезон свіжих овочів. Ця запіканка виходить ніжною всередині та з апетитною золотистою скоринкою зверху. Завдяки сиру, яйцям і вівсяному борошну вона добре тримає форму та надовго дарує відчуття ситості.

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Проста та оригінальна закуска, яка чудово підійде для літнього меню. Хрусткі скибочки кабачка вдало поєднуються з ніжною сирною начинкою, ароматною зеленню та часником. Страва виходить легкою, поживною та дуже апетитною.

Проста, ситна та дуже ароматна страва, яка чудово підходить для сімейного обіду або вечері. Поєднання ніжних кабачків, картоплі та соковитих овочів робить рагу легким, але водночас поживним. Готувати його можна у будь-яку пору року, використовуючи доступні сезонні овочі.