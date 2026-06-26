Ситна та збалансована страва, яка поєднує ніжне м’ясо, свіжі овочі та ароматні спеції. Такий варіант вечері нагадує смак класичної шаурми, але подається у зручному форматі боулу. Всі інгредієнти викладаються окремо, тому можна змінювати пропорції на власний смак. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Курячі стегна без кістки 900 г Рис басматі або довгозернистий 120 г Вода для рису 240 мл Огірки 300 г Помідори чері 120 г Червона цибуля 120 г Хумус 80 г Петрушка 15 г Лимон 1 шт. Часник 3 зубчики Оливкова олія 75 мл Грецький йогурт 120 мл Вода для соусу 15 мл Копчена паприка 4 г Мелений коріандр 4 г Мелений кмин 4 г Мелений кардамон 2 г Каєнський перець дрібка Чорний мелений перець 2 г Сіль 3 г Спосіб приготування: Крок 1 Видаліть зі стегон шкіру та кістки. Вичавіть сік із половини лимона, подрібніть два зубчики часнику. Змішайте оливкову олію, лимонний сік, часник, паприку, коріандр, кмин, кардамон, кайенський та чорний перець. Додайте курку, добре перемішайте й залиште маринуватися щонайменше на 1 годину. Крок 2 Промийте рис кілька разів, залийте водою та доведіть до кипіння. Зменште вогонь, накрийте кришкою і варіть приблизно 15 хвилин. Зніміть із плити та залиште під кришкою ще на 10 хвилин. Крок 3 Розігрійте пательню з оливковою олією. Викладіть курку одним шаром і обсмажуйте до рум’яної скоринки приблизно 12–15 хвилин, періодично перевертаючи. Перекладіть м’ясо на тарілку, дайте йому відпочити 10 хвилин, а потім наріжте смужками. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Змішайте грецький йогурт, сік другої половини лимона, подрібнений зубчик часнику, воду, сіль та чорний перець. Ретельно перемішайте до однорідності. Крок 5 Помийте овочі. Наріжте огірки кружальцями, помідори чері розріжте навпіл, цибулю дрібно наріжте, а петрушку подрібніть. Крок 6 Розкладіть рис у глибокі тарілки. Викладіть зверху курку, огірки, помідори, цибулю та хумус окремими секціями. Крок 7 Полийте боули йогуртовим соусом, посипте петрушкою та одразу подавайте до столу.