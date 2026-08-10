Причина може бути як у порушенні герметичності, так і в неправильному процесі консервування

Після консервації та повного охолодження банок іноді виявляється, що кришка просто не втягнулася, а залишилася опуклою або почала «клацати» при натисканні. І таку банку не варто залишати без уваги, адже причина може бути як у порушенні герметичності, так і в неправильному процесі консервування. УНІАН розповідає, чому кришка на банці не втягнулася.

Чому кришка не втягнулася?

Якщо після охолодження банки кришка залишається плоскою або навіть трохи підіймається, це може означати, що всередині банки не утворився необхідний вакуум.

І причини цьому можуть бути різні: пошкодження або нерівності на горловині банки, дефекти на самій кришці, недостатня термічна обробка або ж зношений ключ для консервації. Також іноді порушити герметичність може навіть невелика кількість продукту, яка потрапила під ущільнювач.

Зберігати таку банку небезпечно, адже порушення герметичності створює умови для розмноження бактерій і появи цвілі.

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Що робити з такою банкою?

Якщо ви помітили, що кришка не втягнулася одразу після консервування або протягом першої доби, то є два варіанти: