Пухкий пиріг зі сливами та яблуками. Рецепт дня
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Пиріг зі сливами та яблуками виходить ніжним, ароматним і дуже простим у приготуванні. М’яке вершкове масло робить тісто пухким, а соковиті фрукти додають випічці приємної кислинки. Для начинки використайте стиглі, але не надто соковиті яблука та сливи, щоб фрукти не пустили забагато соку під час випікання. Рецепт Shuba.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|150 г
|Цукор
|120 г
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Сіль
|1 г
|Яйця курячі
|2 шт.
|Масло вершкове
|125 г
|Вершки 20%
|2 ст. л.
|Яблука
|2 шт.
|Сливи
|5 шт.
|Масло вершкове для форми
|20 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте сливи та яблука. Видаліть зі слив кісточки й розріжте кожну половинку навпіл. У яблук виріжте серцевину та наріжте плоди тонкими скибочками.
Крок 2
Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно стало м’яким. Наріжте його шматочками, покладіть у миску, всипте цукор і збийте міксером до пишної однорідної маси.
Крок 3
По одному вбивайте яйця, щоразу добре збиваючи масу після додавання.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Просійте борошно, додайте розпушувач і сіль. Перемішайте сухі інгредієнти та поступово введіть їх у масляну суміш.
Крок 5
Додайте вершки та добре перемішайте тісто лопаткою або ложкою. Слідкуйте, щоб воно вийшло м’яким, густим і липким, а не рідким. Якщо тісто виходить занадто рідким, додайте ще приблизно 1 столову ложку борошна.
Крок 6
Розігрійте духовку до 180 °C. Змастіть форму діаметром 20–22 см вершковим маслом.
Крок 7
Викладіть у форму половину тіста та розрівняйте його лопаткою. Розкладіть зверху скибочки яблук і слив, чергуючи їх між собою. За бажанням залиште частину фруктів для прикрашання верхівки. Накрийте фрукти рештою тіста та обережно розрівняйте поверхню.
Крок 8
Випікайте пиріг приблизно 35–40 хвилин. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: вона має виходити із тіста сухою.