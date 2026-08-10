Пиріг зі сливами та яблуками виходить ніжним, ароматним і дуже простим у приготуванні. М’яке вершкове масло робить тісто пухким, а соковиті фрукти додають випічці приємної кислинки. Для начинки використайте стиглі, але не надто соковиті яблука та сливи, щоб фрукти не пустили забагато соку під час випікання. Рецепт Shuba.

Інгредієнти

Борошно пшеничне 150 г Цукор 120 г Розпушувач 1 ч. л. Сіль 1 г Яйця курячі 2 шт. Масло вершкове 125 г Вершки 20% 2 ст. л. Яблука 2 шт. Сливи 5 шт. Масло вершкове для форми 20 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте сливи та яблука. Видаліть зі слив кісточки й розріжте кожну половинку навпіл. У яблук виріжте серцевину та наріжте плоди тонкими скибочками.

Крок 2 Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно стало м’яким. Наріжте його шматочками, покладіть у миску, всипте цукор і збийте міксером до пишної однорідної маси.

Крок 3 По одному вбивайте яйця, щоразу добре збиваючи масу після додавання. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Просійте борошно, додайте розпушувач і сіль. Перемішайте сухі інгредієнти та поступово введіть їх у масляну суміш.

Крок 5 Додайте вершки та добре перемішайте тісто лопаткою або ложкою. Слідкуйте, щоб воно вийшло м’яким, густим і липким, а не рідким. Якщо тісто виходить занадто рідким, додайте ще приблизно 1 столову ложку борошна.

Крок 6 Розігрійте духовку до 180 °C. Змастіть форму діаметром 20–22 см вершковим маслом.

Крок 7 Викладіть у форму половину тіста та розрівняйте його лопаткою. Розкладіть зверху скибочки яблук і слив, чергуючи їх між собою. За бажанням залиште частину фруктів для прикрашання верхівки. Накрийте фрукти рештою тіста та обережно розрівняйте поверхню.