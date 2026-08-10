Якщо ви хочете купити справді пекучий перець, слід уважніше придивитися до його шкірки

Халапеньйо можуть помітно відрізнятися за гостротою, навіть якщо на перший вигляд вони здаються майже однаковими. Але якщо ви хочете купити справді пекучий перець, слід уважніше придивитися до його шкірки. Simply Recipes розповідає, як обрати справді пекучий перець.

Як обрати гострий халапеньйо?

З віком на деяких перцях з’являються білі лінії та цятки, схожі на «розтяжки», що простягаються вздовж плоду. І ці «розтяжки» свідчать про рівень стресу, якого зазнала рослина. Стрес, якого зазнає перець, коли ґрунт пересихає між нечастими поливами, також впливає на гостроту перцю.

Тому чим старіший перець і чим більше стресу зазнала рослина, тим більше білих ліній ви помітите, і тим гострішим буде перець. А якщо перець гладкий, він ще молодий та м’який на смак.

Важливо зазначити, що це лише орієнтовні рекомендації, адже існує чимало відмінностей між окремими плодами.

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