Щоб кавун не зіпсувався, його потрібно правильно зберігати в холодильнику та дотримуватися рекомендованого терміну

Розрізаний кавун не варто залишати за кімнатної температури надовго, адже після контакту з повітрям у м’якуші швидко починають розмножуватися бактерії. Щоб кавун не зіпсувався, його потрібно правильно зберігати в холодильнику та дотримуватися рекомендованого терміну. Ukr.Media розповідає, як довго можна зберігати розрізаний кавун.

Скільки можна зберігати розрізаний кавун?

Стиглий розрізаний кавун рекомендують тримати в холодильнику не більше 2 діб при температурі 3–5°C.

У жодному разі не ставте кавун на вікно де є сонячне проміння, адже він дуже швидко прокисне і зіпсується. Також не можна ставити в холодильник розрізаний кавун без харчової плівки. Харчова плівка допоможе захистити м’якуш від контакту з іншими продуктами та запобігти його пересиханню.