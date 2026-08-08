Іноді під час очищення свіжих креветок, ви можете помітити всередині дивну помаранчеву «пасту». У багатьох через це виникає питання: чи безпечно їсти такі креветки? Насправді все дуже просто та очевидно, адже ця помаранчева речовина не є небезпечною.

Звідки береться помаранчева речовина?

Якщо ви розрізали креветку і побачили помаранчеву речовину, найімовірніше, перед вами ікра. І так, ви можете її їсти, але краще не в сирому вигляді, адже існує ризик отруїтися. Це особливо актуально для людей з ослабленою імунною системою, тому краще уникати вживання ікри в сирому вигляді.

Відтінок ікри може варіюватися від жовтого до яскраво-помаранчевого, а деякі з креветок можуть мати навіть яскраво-синю ікру.

Якщо ви звикли купувати заморожені креветки, то навряд чи натрапите на ікру. Найбільше шансів побачити її – купуючи свіжі креветки на ринку. Але навіть у свіжих креветках ікра з’являється лише тоді, коли креветок виловлюють під час нересту.

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Як використовувати ікру креветок?

Якщо ви збираєтеся готувати креветки з головами та в панцирі, можете просто залишити ікру всередині під час приготування.

Також ви можете використовувати її в пастах чи ризото, додаючи готовій страві додатковий смак морепродуктів.

За матеріалами The Take Out та The Spruce Eats.