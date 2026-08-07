Цей процес можна скоротити, якщо знати кілька хитрощів

Правильно підготовлений горох значно швидше розварюється та допомагає отримати однорідний суп. Саме тому перед варінням його рекомендують замочити. Pixel Inform розповідає, як підготувати горох для ідеального супу.

Як правильно замочувати горох?

Спочатку горох слід перебрати та очистити від брудних частинок, а потім промити близько 6–7 разів. Після цього горох треба залити холодною водою і поставити миску в холодильник на 6 годин. За цей час він достатньо набухне і буде готовий до варіння.

Після цього горох знову потрібно промити 5–6 разів. Потім можна переходити до варіння.

Проте цей процес можна скоротити, якщо знати кілька хитрощів. За словами досвідчених господинь, під час варіння можна додати трохи харчової соди. Це прискорить процес розм’якшення горошин. Але тут важливо не переборщити – на 100 грамів продукті і на півтора літра води слід взяти всього 2 чайні ложки соди.

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