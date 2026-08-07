Є прості ознаки, які допомагають швидко оцінити стиглість кавуна

Визначити стиглість кавуна не завжди просто. Популярні способи, як-от постукування по плоду чи перевірка сухого хвостика, не завжди дають точний результат. Натомість є прості ознаки, які допомагають швидко оцінити стиглість кавуна. Southern Living розповідає, як перевірити, чи стиглий кавун.

Як перевірити стиглість кавуна?

Для перевірки кавуна, вам потрібно звернути увагу на деякі прості ознаки. Одна з найнадійніших ознак – це пляма на боці кавуна, який лежав на землі:

Світла або біла пляма – кавун ще не дозрів. Насичено жовта або кремова – плід стиглий та солодкий.

Чим довше кавун дозріває на грядці, тим більш глибоким стає відтінок цієї плями.

Також варто звернути увагу на зовнішній вигляд самого кавуна. Якщо кавун блискучий та гладкий, скоріш за все він недозрілий. Стиглий кавун має матову, ніби «припилену» шкірку.

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