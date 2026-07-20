Не розрізайте кавун одразу: спочатку зробіть одну важливу річ
Розрізаючи кавун, багато хто не замислюється, що небезпека може ховатися не в м’якуші, а на шкірці. Фахівці попереджають: перед тим як братися за ніж, варто виконати одну просту дію, яка допоможе зменшити ризик потрапляння бактерій усередині. VeryMell розповідає, що потрібно зробити перед нарізанням.
Чому потрібно мити кавун?
Коли ви ріжете кавун, ваш ніж може перенести бактерії зі шкірки на плід. Якщо на шкірці є такі бактерії, як сальмонела або кишкова паличка, вони можуть потрапити всередину. Ці бактерії можуть потім розмножуватися, особливо якщо кавун залишається на відкритому повітрі занадто довго або зберігається неправильно.
Кавун може заразитися бактеріями на різних етапах – від поля, де він росте, до вашого продуктового кошика.
Як правильно підготувати кавун?
Дотримання кількох простих кроків під час роботи з кавуном та його нарізання може допомогти зменшити ризик харчового отруєння.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Мийте руки до та після роботи з овочами та фруктами.
- Промийте всю поверхню кавуна під водою. Оскільки шкірка кавуна товста та тверда, її можна обережно почистити чистою щіткою для овочів та фруктів.
- Перед нарізанням витріть поверхню чистим рушником або паперовим рушником. Це допоможе зменшити кількість вологи, в якій можуть розмножуватися бактерії.
- Використовуйте чистий ніж і обробну дошку, щоб уникнути перехресного забруднення від інших продуктів або поверхонь.