Перед тим як братися за ніж, варто виконати одну просту дію, яка допоможе зменшити ризик потрапляння бактерій усередині

Розрізаючи кавун, багато хто не замислюється, що небезпека може ховатися не в м’якуші, а на шкірці. Фахівці попереджають: перед тим як братися за ніж, варто виконати одну просту дію, яка допоможе зменшити ризик потрапляння бактерій усередині. VeryMell розповідає, що потрібно зробити перед нарізанням.

Чому потрібно мити кавун?

Коли ви ріжете кавун, ваш ніж може перенести бактерії зі шкірки на плід. Якщо на шкірці є такі бактерії, як сальмонела або кишкова паличка, вони можуть потрапити всередину. Ці бактерії можуть потім розмножуватися, особливо якщо кавун залишається на відкритому повітрі занадто довго або зберігається неправильно.

Кавун може заразитися бактеріями на різних етапах – від поля, де він росте, до вашого продуктового кошика.

Як правильно підготувати кавун?

Дотримання кількох простих кроків під час роботи з кавуном та його нарізання може допомогти зменшити ризик харчового отруєння.

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