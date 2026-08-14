Мариновані помідори половинками. Рецепт дня
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Мариновані помідори половинками виходять соковитими, ароматними та дуже смачними. Завдяки цибулі, часнику, зелені та спеціям овочі набувають насиченого смаку, а маринад виходить настільки апетитним, що його хочеться випити. Така заготівля має гарний вигляд у банці й на святковому столі. Кількість продуктів на одну літрову банку. Рецепт від Оксани Копиняк.
Інгредієнти
|Помідори
|8–12 шт.
|Часник
|3 зубчики
|Цибуля
|1 шт.
|Чорний перець горошком
|10–15 шт.
|Сіль
|2 ч. ложки без гірки
|Цукор
|2 ст. ложки без гірки
|Оцет
|1 ч. ложка
|Олія
|1 ст. ложка
|Петрушка
|кілька гілочок
|Любисток
|1 гілочка
|Вода окріп
|500–600 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте помідори, обсушіть їх і розріжте навпіл.
Крок 2
Очистьте цибулю та наріжте її кільцями, а часник наріжте невеликими шматочками.
Крок 3
Помийте зелень і подрібніть її.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
На дно стерилізованої літрової банки покладіть чорний перець, частину зелені та цибулі.
Крок 5
Викладіть половинки помідорів вертикально, розрізаною стороною до стінок банки.
Крок 6
Наповнивши банку приблизно наполовину, додайте ще трохи зелені та цибулі, всипте сіль і цукор.
Крок 7
Заповніть банку помідорами до самого верху, а зверху викладіть часник, цибулю та зелень.
Крок 8
Влийте олію та оцет, після чого обережно залийте все окропом до самого верху банки.
Крок 9
Накрийте банку кришкою та стерилізуйте 20 хвилин від моменту закипання води.
Крок 10
Герметично закрутіть банку, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.