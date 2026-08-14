Мариновані помідори половинками виходять соковитими, ароматними та дуже смачними. Завдяки цибулі, часнику, зелені та спеціям овочі набувають насиченого смаку, а маринад виходить настільки апетитним, що його хочеться випити. Така заготівля має гарний вигляд у банці й на святковому столі. Кількість продуктів на одну літрову банку. Рецепт від Оксани Копиняк.

Інгредієнти Помідори 8–12 шт. Часник 3 зубчики Цибуля 1 шт. Чорний перець горошком 10–15 шт. Сіль 2 ч. ложки без гірки Цукор 2 ст. ложки без гірки Оцет 1 ч. ложка Олія 1 ст. ложка Петрушка кілька гілочок Любисток 1 гілочка Вода окріп 500–600 мл Спосіб приготування: Крок 1 Помийте помідори, обсушіть їх і розріжте навпіл. Крок 2 Очистьте цибулю та наріжте її кільцями, а часник наріжте невеликими шматочками. Крок 3 Помийте зелень і подрібніть її. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 На дно стерилізованої літрової банки покладіть чорний перець, частину зелені та цибулі. Крок 5 Викладіть половинки помідорів вертикально, розрізаною стороною до стінок банки. Крок 6 Наповнивши банку приблизно наполовину, додайте ще трохи зелені та цибулі, всипте сіль і цукор. Крок 7 Заповніть банку помідорами до самого верху, а зверху викладіть часник, цибулю та зелень. Крок 8 Влийте олію та оцет, після чого обережно залийте все окропом до самого верху банки. Крок 9 Накрийте банку кришкою та стерилізуйте 20 хвилин від моменту закипання води. Крок 10 Герметично закрутіть банку, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.