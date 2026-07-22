Соковиті мариновані помідори – чудова закуска, яку можна приготувати буквально за лічені хвилини. Завдяки ароматній заправці вони набувають яскравого смаку та приємної пікантності вже після короткого маринування. Така страва чудово смакує до м'яса, картоплі, каш або просто зі свіжим хлібом. Рецепт Інни Благодир.

Інгредієнти Помідори 250 г Помідори 250 г Червона цибуля ½ штуки Свіжий кріп 1 гілочка Італійські трави 1 чайна ложка Оцет ½ столової ложки Соняшникова олія 2 столові ложки Гірчиця в зернах 1 столова ложка Мед 1 чайна ложка Сіль ½ чайної ложки Чорний мелений перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте помідори часточками або великими шматочками та перекладіть у миску. Крок 2 Наріжте червону цибулю тонкими півкільцями, дрібно посічіть часник і кріп. Крок 3 Змішайте в окремій посудині соняшникову олію, оцет, мед, гірчицю в зернах, італійські трави, сіль і чорний мелений перець. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте до помідорів цибулю, часник і кріп. Крок 5 Полийте овочі підготовленою заправкою. Крок 6 Обережно перемішайте, щоб усі шматочки рівномірно вкрилися маринадом. Крок 7 Залиште маринуватися щонайменше на 10 хвилин, після чого подавайте до столу.