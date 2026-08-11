Ця незвичайна «піца» з кавуна стане чудовим варіантом легкої літньої закуски. Соковитий кавун добре поєднується зі свіжими томатами, огірком, солонуватою фетою та ароматною зеленню. Страва готується без духовки та тіста, тому чудово підходить для спекотного дня. Рецепт Shuba.

Інгредієнти Кавун 1 шт. Сир фета або інший подібний 100 г Огірок 1 шт. Томати чері 8 шт. Базилік 15 г Петрушка 15 г Рукола 30 г Бальзамічний крем 20 мл Чорний мелений перець ¼ ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Відріжте від кавуна круглу скибку завтовшки 1,5–2 см. Наріжте її на 8 сегментів, як звичайну піцу. Крок 2 Помийте томати чері та наріжте їх кільцями або четвертинками. Помийте огірок і наріжте тонкими скибочками. Розкладіть овочі на кавуновій основі. Крок 3 Розкришіть сир фета та рівномірно розподіліть його поверх овочів. Додайте руколу, листочки базиліку та подрібнену петрушку. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Полийте «піцу» бальзамічним кремом і посипте свіжомеленим чорним перцем. Крок 5 Подавайте закуску одразу після приготування.