Яскрава літня страва з незвичним поєднанням солодких, солоних і пряних смаків. Легко карамелізовані персики чудово гармоніюють із пікантним сиром, свіжою руколою та в'яленими томатами. Фісташкове песто додає салату насиченого аромату та ніжної текстури, а горіхи приємно хрумтять у кожному шматочку. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Блакитний сир 70 г Персики 2 шт. В'ялені томати 100 г Рукола 70 г Фісташки 30 г Фісташкове песто 3–4 ст. л. Оливкова олія 1 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте блакитний сир невеликими кубиками або розкришіть його. Обсушіть в'ялені томати від надлишку олії та наріжте їх шматочками. Крупно порубайте очищені фісташки. Крок 2 Розріжте персики навпіл, видаліть кісточки та наріжте плоди скибочками завтовшки приблизно 5 мм. Крок 3 Злегка змастіть гриль або гриль-пательню оливковою олією. Обсмажте скибочки персиків по 1–2 хвилини з кожного боку до появи рум'яних смужок. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Викладіть руколу на велику тарілку. Зверху рівномірно розподіліть теплі запечені персики, в'ялені томати та блакитний сир. Крок 5 Посипте салат подрібненими фісташками. Крок 6 Полийте всі інгредієнти фісташковим песто, рівномірно розподіливши соус по поверхні салату. Крок 7 Подавайте салат одразу після приготування як самостійну страву або як гарнір до запеченої курки, індички, качки чи риби. За бажанням доповніть хрусткою чіабатою або підсмаженим багетом.

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