Салат із запеченими персиками, блакитним сиром і фісташковим песто. Рецепт дня
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Яскрава літня страва з незвичним поєднанням солодких, солоних і пряних смаків. Легко карамелізовані персики чудово гармоніюють із пікантним сиром, свіжою руколою та в'яленими томатами. Фісташкове песто додає салату насиченого аромату та ніжної текстури, а горіхи приємно хрумтять у кожному шматочку. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Блакитний сир
|70 г
|Персики
|2 шт.
|В'ялені томати
|100 г
|Рукола
|70 г
|Фісташки
|30 г
|Фісташкове песто
|3–4 ст. л.
|Оливкова олія
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте блакитний сир невеликими кубиками або розкришіть його. Обсушіть в'ялені томати від надлишку олії та наріжте їх шматочками. Крупно порубайте очищені фісташки.
Крок 2
Розріжте персики навпіл, видаліть кісточки та наріжте плоди скибочками завтовшки приблизно 5 мм.
Крок 3
Злегка змастіть гриль або гриль-пательню оливковою олією. Обсмажте скибочки персиків по 1–2 хвилини з кожного боку до появи рум'яних смужок.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Викладіть руколу на велику тарілку. Зверху рівномірно розподіліть теплі запечені персики, в'ялені томати та блакитний сир.
Крок 5
Посипте салат подрібненими фісташками.
Крок 6
Полийте всі інгредієнти фісташковим песто, рівномірно розподіливши соус по поверхні салату.
Крок 7
Подавайте салат одразу після приготування як самостійну страву або як гарнір до запеченої курки, індички, качки чи риби. За бажанням доповніть хрусткою чіабатою або підсмаженим багетом.