Соковиті персики чудово підходять для домашньої випічки. Для цього рецепта знадобляться прості інгредієнти, а основною особливістю стане поєднання хрусткого тіста з м’якою ароматною начинкою. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Персики 7 шт. Цукор 5 ст. л. Крохмаль 1 ст. л. Борошно 300 г Масло 100 г Сметана 20% 3 ст. л. Цукор ванільний 0,5 ч. л. Сіль 1 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Просійте борошно в миску, додайте сіль, ванільний цукор та 3 столові ложки цукру та все перемішайте.

Крок 2 Наріжте масло, додайте у борошно та перетріть в крихту. Щоб масло швидко не тануло під впливом тепла рук, перетирай тісто виделкою.

Крок 3 Додайте сметану та замісіть тісто. Якщо тісто погано з’єднується і розсипаєтеся, ви можете додати 1–2 столові ложки крижаної води. Зберіть тісто в кулю, покладіть в пакет і поставте у холодильник на 30 хвилин. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Помийте персики, розріжте навпіл і приберіть кісточки. Наріжте приблизно однаковими скибками.

Крок 5 Поставте духовку грітися до 180°С. Форму для випічки застеліть пергаментом.

Крок 6 Тісто розділіть на дві частини. Одна частина потрібна для посипання, тому візьміть небагато тіста та покладіть поки в холодильник. Більшу частину розподіліть рівномірно пальцями у формі для випічки. Не забудьте сформувати бортики.

Крок 7 Посипте основу крохмалем. Викладіть персики по колу. Посипте персики 2 столовими ложками цукру. Зверху натріть тісто, що залишилось в холодильнику.