Тертий пиріг зі свіжими персиками. Рецепт дня
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Соковиті персики чудово підходять для домашньої випічки. Для цього рецепта знадобляться прості інгредієнти, а основною особливістю стане поєднання хрусткого тіста з м’якою ароматною начинкою. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Персики
|7 шт.
|Цукор
|5 ст. л.
|Крохмаль
|1 ст. л.
|Борошно
|300 г
|Масло
|100 г
|Сметана 20%
|3 ст. л.
|Цукор ванільний
|0,5 ч. л.
|Сіль
|1 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Просійте борошно в миску, додайте сіль, ванільний цукор та 3 столові ложки цукру та все перемішайте.
Крок 2
Наріжте масло, додайте у борошно та перетріть в крихту. Щоб масло швидко не тануло під впливом тепла рук, перетирай тісто виделкою.
Крок 3
Додайте сметану та замісіть тісто. Якщо тісто погано з’єднується і розсипаєтеся, ви можете додати 1–2 столові ложки крижаної води. Зберіть тісто в кулю, покладіть в пакет і поставте у холодильник на 30 хвилин.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Помийте персики, розріжте навпіл і приберіть кісточки. Наріжте приблизно однаковими скибками.
Крок 5
Поставте духовку грітися до 180°С. Форму для випічки застеліть пергаментом.
Крок 6
Тісто розділіть на дві частини. Одна частина потрібна для посипання, тому візьміть небагато тіста та покладіть поки в холодильник. Більшу частину розподіліть рівномірно пальцями у формі для випічки. Не забудьте сформувати бортики.
Крок 7
Посипте основу крохмалем. Викладіть персики по колу. Посипте персики 2 столовими ложками цукру. Зверху натріть тісто, що залишилось в холодильнику.
Крок 8
Випікайте пиріг до рум’яності приблизно 35 хвилин.