У більшості випадків це природне явище, пов’язане з особливостями дозрівання фрукта

Білий наліт, який іноді можна побачити біля кісточки персика після розрізання, не завжди свідчить про псування плода. У більшості випадків це природне явище, пов’язане з особливостями дозрівання фрукта. Водночас є ознаки, за яких від такого персика все ж краще відмовитися. Simply Recipes розповідає, що ж означає білий наліт біля кісточки.

Що це за дивна біла речовина всередині персика?

Згідно з даними «Кооперативної служби розширення» Університету Клемсона – одного з провідних у країні ресурсів з питань вирощування персиків, який тісно співпрацює з комерційними виробниками персиків у Південній Кароліні – білувата речовина на кісточці або в порожнині навколо неї називається калюсною тканиною і є природною складовою плоду.

Університет описує її, як «недиференційовані клітини», що означає клітини, яким ще не призначено конкретну функцію, наприклад, стати м’якушем, шкіркою або кісточкою.

Це можна уявити собі як «рубцеву тканину» персика, оскільки вона утворюється у відповідь на стрес або пошкодження плоду. Іноді це лише кілька білих вкраплень на кісточці, але в більш серйозних випадках уся ця ділянка стає нерівною та навіть зморшкуватою.

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Чи безпечно їсти такий персик?

Зазвичай поява калюсної тканини починається з явища, яке називається «розколювання кісточки» – воно виникає, коли м’якуш росте швидше, ніж кісточка, що призводить до її розтріскування. Плід реагує на це утворенням калюсної тканини в рамках природного процесу загоєння.

Такі фактори, як швидше зростання, екстремальні температури та навіть сорт персика, можу збільшити ймовірність розколювання кісточки. У будь-якому разі це явище починається під час росту плоду і не означає, що персик зіпсувався

За даними університету, калюсна тканина нешкідлива і її можна їсти разом з рештою персика. Якщо її текстура викликає у вас неприємні відчуття, просто зріжте ту частину та насолоджуйтеся рештою плоду.

Коли варто викинути персик?

Калюсна тканина нешкідлива, але потріскана кісточка іноді може утворити отвір, через який можу проникнути цвіль, тому все ж таки варто швидко оглянути персик перед тим, як почати його їсти.

Якщо ви помітили дивний наліт на шкірці або м’якушу, персик обов’язково потрібно викинути.