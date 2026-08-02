У морозильній камері персики можна зберігати до 8–10 місяців

Заморожування допомагає зберегти персики надовго, щоб поласувати ними взимку. Але якщо зробити це неправильно, після розморожування вони можуть втратити власну текстуру. ТСН розповідає, як правильно заморозити персики на зиму.

Як можна заморозити персики?

Заморожування скибочками.

Цей варіант чудово підходить для пирогів, смузі, компотів та навіть запіканок. Просто помийте персики та очистьте від шкірки (якщо плануєте використовувати їх у випічку). Розріжте їх навпіл, вийміть кісточку та наріжте скибочками.

Покладіть на деко в один шар, застелене пергаментом та помістіть в морозильну камеру на 2–3 години. Після цього перекладіть персики у герметичні пакети чи контейнери та поверніть у морозильник.

Таким чином, скибочки не злипнуться разом, що полегшить їх використання.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Заморожування з цукром або сиропом.

Цей варіант чудово підходить для десертів, морозива, варення та коктейлів. Для цього наріжте персики, як у першому варіанті та посипте цукром. Вам знадобиться приблизно 100 грамів цукру на 1 кілограм фруктів. Залиште персики на 15–30 хвилин, щоб вони пустили сік.

Після цього розкладіть персики у контейнери разом із соком або залийте цукровим сиропом (вода та цукор у пропорції 2:1), залиште 1–2 сантиметри до краю.

Якщо плануєте заморожувати персики для дитячого харчування, то краще не додавати цукор взагалі.

Заморожування пюре.

Цей спосіб підійде для випічки, джемів, йогуртів і дитячих пюре. Просто очистьте персики та подрібніть їх у блендері. Розлийте пюре у контейнери, формочки для льоду чи силіконові форми.

Як довго можуть зберігатися заморожені персики?

У морозильній камері за температури -18°C персики можна зберігати до 8–10 місяців.