Стиглі персики часто їдять зі шкіркою, а це означає, що їх обов’язково потрібно ретельно мити

Персик – смачний літній фрукт, який перед споживанням потрібно ретельно мити. Навіть якщо ви плануєте знімати шкірку, на поверхні плодів можуть залишатися бруд, мікроби або навіть пестициди. Southern Living розповідає, як правильно мити персики, щоб не пошкодити їх текстуру.

Чому персики потрібно мити?

Стиглі персики часто їдять зі шкіркою, а це означає, що їх обов’язково потрібно ретельно мити. Пестициди, бактерії та бруд можуть залишатися на пухнастій зовнішній оболонці. Ретельне промивання допомагає запобігти потраплянню цих неприємних домішок на тарілку, а також покращує смак і текстуру персиків, видаляючи будь-який небажаний пісок.

Як потрібно мити персики?

Перевірте персики на наявність плям та пошкоджень, на які варто звернути особливо увагу під час миття. Промийте персики під холодною проточною водою. Уникайте використання теплої або гарячої води, оскільки це може вплинути на текстуру. Обережно потріть їх під час промивання, щоб видалити бруд або зайвий пух. Обережно висушіть персики чистим кухонним або паперовим рушником. Перед тим, як насолоджуватися персиками, видаліть усі побиті місця або плями.

Миття з оцтовим полосканням

Якщо ви хочете покращити миття, особливо якщо ви стурбовані залишками пестицидів та бактерій, спробуйте використати оцтове полоскання.