Візьміть фрукт в руку та порівняйте його з іншими плодами і виберіть той, який важить більше

Гранат – смачний і корисний фрукт, проте знайти на прилавках справді стиглий і соковитий плід буває непросто. Найбільш стиглі гранати швидко псуються, тому їх рідко зустрінеш у продажу. Часто покупці стикаються з тим, що після розрізання виявляється, що плід ще не дозрів. Ukr.Media розповідає, на що варто звернути увагу під час покупки граната, щоб уникнути розчарувань.

На що звертати увагу при виборі граната?

Вага плода

Візьміть фрукт в руку та порівняйте його з іншими плодами і виберіть той, який важить більше. Цілком можливо, що однакові за розміром плоди мають різну вагу. Якщо є можливість, зважте кожен з них на вагах, так ви точно не помилитеся. У стиглих гранатах значно більше соку.

Стан шкірки

Придивіться до шкірки, тому що це один з важливих критеріїв вибору. Загалом колір може варіюватися, залежно від сорту. Стиглі плоди можуть бути як червоними, так і рожевими, з відтінком світло-коричневого. Чим глибший і яскравіший колір, тим стигліший гранат. А ось якщо він виглядає блякло, то швидше за все, він вже довго лежить.

Форма плода

Важливе значення має і форма плодів. Якщо гранат ще не повністю дозрів, він має більш округлену форму. Стиглий плід можна впізнати по нерівній поверхні, це пояснюється тим, що шкірка стає тоншою, а зерна наливаються соком.

Твердість та пружність

Якщо на гранаті є вм’ятини і м’які місця, це означає, що фрукт кілька разів падав, що негативно впливає на зерна.

На шкірці не повинно бути плям і вм'ятин. Але водночас вона не повинна бути занадто жорсткою і сухою, це ознака незрілості плода і його непридатності до вживання.

Придивіться, чи немає на шкірці будь-яких тріщин або зморшок. Якщо вони є, виберіть інший гранат, оскільки цей не дозрів.

Як визначити чи стиглий гранат?

Ви можете визначити стиглість граната по звуку. Для цього вам потрібно постукати по шкірці та прислухатися до звуку. Якщо звук приглушений, то швидше за все фрукт ще не дозрів. А ось якщо стукіт трохи дзвінкий, можете сміливо купувати гранат.