Свіжий ананас рекомендується загорнути в паперову упаковку і покласти в холодильник

Під час покупки ананаса в магазині доволі складно знайти дійсно солодкий ти стиглий фрукт. УНІАН розповідає, як вибрати стиглий ананас, не пробуючи його.

Як вибрати стиглий ананас в магазині

Щоб обрати стиглий ананас під час покупок в магазині, потрібно звернути увагу на такі ознаки:

Колір. Шкірка ананаса має бути жовто-коричневою. Зелений колір говорить про незрілість, а бурий – про перезрілість. Якщо на фрукті є плями, то він може виявитися гнилим. Листя. У стиглого ананаса бадилля легко прокручується, а листя можна висмикнути. Пружність. Найпростіший спосіб, як визначити стиглий ананас – натиснути на нього. Хороший фрукт продавиться і відразу випрямиться. У перезрілому ананасі вм'ятина залишиться, а незрілий буде занадто твердим. Вага. Стиглий ананас важить в середньому 1,3-1,7 кг. Якщо плід дуже легкий, то він не буде соковитим. Звук. Постукати по фрукту – це ще один спосіб, як визначити хороший ананас. Звук має бути глухим, а не дзвінким. Запах. Якісний плід має легкий солодкуватий аромат. Якщо він не пахне, то ананас може виявитися зеленим.

Але якщо після дегустації ананас виявився зеленим, його не варто їсти далі. Недозрілий ананас викликає розлад шлунка та опіки слизової рота. Залиште плід при кімнатній температурі, і, можливо, він дозріє.

Де зберігати свіжий ананас

Свіжий ананас рекомендується загорнути в паперову упаковку і покласти в холодильник. Зберігайте його там не більше як тиждень. Тропічні фрукти не люблять холод і швидко псуються.

Якщо ви не з'їсте ананас відразу, можна перекласти його в морозилку. Замороженим він спокійно пролежить кілька місяців.