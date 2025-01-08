Зазвичай дуже терпкими бувають незрілі плоди

Не завжди вдається придбати стиглі та солодкі плоди хурми, які не будуть в'язати. Проте існує кілька способів, що допоможуть довести фрукт до бажаного стану. УНІАН розповів, як зробити хурму м'якою та позбутися в'язкості.

Як зробити хурму м'якою

Що ж робити, якщо хурма виявилась занадто жорсткою і в'язкою? Зазвичай дуже терпкими бувають незрілі плоди. Можна просто залишити їх дозрівати за кімнатної температури, а можна прискорити цей процес.

Заморозити в морозилці

Терпкості фрукту надають дубильні речовини, які містяться в шкірці. Але якщо хурму заморозити, то за низької температури дубильні речовини зруйнуються. Коли вона відтане, то розм'якшиться і не буде в'язати.

Покласти в пакет з бананами чи яблуками

Ще один спосіб прискорити дозрівання хурми – покласти її в пакет з яблуками чи бананами та зав'язати. Етилен (газ), які виділяють ці фрукти, прискорює дозрівання. З цієї причини поруч із ними не кладуть інші плоди, щоб вони не псувалися завчасно. Але коли потрібно прискорити дозрівання, тоді роблять навпаки.

Покласти в гарячу воду

Ще один метод розм'якшити фрукт та позбутися в’язкості – помістити хурму в гарячу воду та потримати щонайменше 30 хвилин. Але якщо ж часу на це немає, можна полити хурму з чайника окропом. Щоправда, у цього способу є суттєвий мінус: плід стає м'яким, але втрачає вітамін С.