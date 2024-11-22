Хурму можна їсти окремо. як перекус, але десерти з нею виходять неймовірно смачні і корисні.

Коли за вікном холодно і сиро, часто хочеться смаколиків, які і настрій піднімуть, і голод втамують, і зігріють у холодну пору. Дієтолог Андрій Маковецький каже, що варто подбати про те, аби смаколики були не тільки смачні, а й корисні. І радить для цього обирати сезонні фрукти, зокрема, хурму. Зараз цього фрукту багато в Україні. Хурму до нас завозять з Іспанії, Туреччини та інших країн.

«Осінь та початок зими – ідеальний час, щоб насолодитися багатством сезонних фруктів. Серед них особливої уваги заслуговує хурма. Її яскравий помаранчевий колір не тільки нагадує про теплі осінні дні, але й свідчить про високу концентрацію корисних речовин», – каже дієтолог. І ділиться з читачами ZAXID.NET рецептами смачних і корисних десертів з хурми.

Чим корисна хурма?

1. Підтримує імунітет. Хурма багата на вітаміни А, С та антиоксиданти, які допомагають зміцнити захисні сили організму. Вітамін С стимулює вироблення колагену і допомагає боротися з вірусами.

2. Допомагає травленню. Завдяки високому вмісту клітковини хурма підтримує здоров'я кишківника, покращує метаболізм і сприяє комфортній дефекації.

3. Стабілізує настрій. Калій та магній у складі хурми допомагають знижувати рівень стресу і підтримують нормальну роботу нервової системи.

4. Корисна для серця. Фрукт містить пектини та флавоноїди, які покращують кровообіг і знижують рівень холестерину.

На що звернути увагу при виборі хурми?

Дієтолог радить обирати стиглі плоди з рівномірним кольором. Вони мають бути м’якими на дотик, але без тріщин. Якщо ви купили хурму і вона трохи терпка, не біда. Залиште її на кілька днів у холодильнику або заморозьте на кілька годин – це зробить її солодшою. Можна також покласти тверду хурму у пакет на пару днів зі стиглими бананами або яблуками: хурма стане солодкою, а терпкість зникне.

Які десерти можна приготувати із хурми?

Стиглу хурму можна їсти і саму, але десерти з нею виходять дуже смачні. Від них не відмовляться ні діти, ні дорослі, а гості, якщо ними їх почастуєте, будуть у захваті. Хурма – це не лише смачно, а й корисно. Тож додавайте її до свого меню, експериментуйте з рецептами та насолоджуйтеся природними дарами, які зміцнюють здоров’я і дарують гарний настрій. Нині дієтолог Андрій Маковецький ділиться трьомк рецептами десертів з хурми, які можуть приготувати усі без винятку.

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Смузі з хурми та грецького йогурту

Таке смузі не лише підтримає імунітет, а й зарядить енергією на весь день.

Інгредієнти:

стигла хурма – 1 шт.

банан – 1

грецький йогурт – 150 мл

мед – 1 ч.л. (за бажанням)

кориця – щіпка.

Спосіб приготування:

Почистіть хурму і банан від шкірки, покладіть всі інгредієнти у блендер і збийте до однорідної консистенції. Подавайте у високому келиху, прикрасивши корицею або горіхами.

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Пудинг із хурми і чіа

Цей десерт сподобається шанувальникам здорового харчування.

Інгредієнти:

стигла хурма – 2 шт.

насіння чіа – 3 ст.л.

рослинне молоко (кокосове або мигдалеве) – 200 мл

ванільний екстракт –1 ч.л

Спосіб приготування:

Змішайте у блендері м’якоть хурми з молоком і ванільним екстрактом. Тоді додайте насіння чіа, перемішайте і залиште в холодильнику на 2-3 години або на ніч. Перед подачею прикрасьте шматочками хурми або горіхами.

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Запечена хурма з медом і горіхами

Цей десерт дуже простий у приготуванні, але має розкішний смак.

Інгредієнти:

стигла хурма – 2 шт.

грецький горіх – 2 шт.

грецький йогурт – 1 ст. л

мед – 1 ст.л

кориця – щіпка

Спосіб приготування:

Розріжте хурму навпіл і викладіть на деко. Полийте медом, посипте подрібненими горіхами і корицею. Запікайте в духовці при 180°C протягом 15-20 хвилин. Подайте десерт теплим, доповнивши ложкою грецького йогурту.