Пити чаї з природних інгредієнтів і корисно, і приємно

Хоч за вікном ще доволі комфортна, як для пізньої осені погода, кількість людей, що хворіють на ГРВІ, грип та ковід щотижня зростає. І хворих ставатиме все більше, тож підтримка імунітету є зараз дуже актуальною. Дієтолог Андрій Маковецький рекомендує читачам ZAXID.NET використовувати для цієї мети природні інгредієнти, такі як імбир, обліпиха, калина, мед, лимон тощо. Вони мають високий вміст вітамінів, антиоксидантів і протизапальних компонентів, які допомагають зміцнити організм і профілактувати захворювання. Він також ділиться рецептами чаїв для підвищення імунітету і радить, які поєднання інгредієнтів найкраще використовувати, аби добитися максимального ефекту.

Які інгредієнти найкраще використовувати для приготування зміцнюючих чаїв?

Імбир. Він містить гінгерол – речовину з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями. Імбир також поліпшує кровообіг і зміцнює захисні функції організму.

Обліпиха. Вона є джерелом вітаміну С, який сприяє виробленню колагену та підтримує імунітет. Містить також жирні кислоти, що сприяють регенерації тканин і підтримують здоров’я шкіри.

Калина. Ягоди цієї рослини мають заспокійливі властивості та багаті на вітаміни А і С. Калина ефективна при застуді, кашлі та ангіні.

Мед. Це природний антисептик і джерело енергії. Він поліпшує травлення та сприяє зняттю запалень.

Лимон. Багатий на вітамін С і антиоксиданти. Допомагає очищати організм від токсинів.

Чебрець. Ця рослина має протизапальні властивості та допомагає при кашлі.

М’ята. Заспокоює нервову систему та полегшує дихання.

Шипшина. Вона є рекордсменкою за вмістом вітаміну С.

Кориця. Стимулює кровообіг і допомагає боротися з вірусами.

Як правильно заварити чай і скільки його пити?

Дієтолог радить пити чаї теплими, але не гарячими, щоб уникнути подразнення слизової. Мед додавати лише у теплий напій (до 40°C), щоб зберегти його корисні властивості. Аби добитися хорошого ефекту від вживання чаїв, їх слід пити регулярно, але знати міру – 2-3 чашки на день.

Зміцнення імунітету за допомогою природних засобів – це не лише ефективно, а й приємно. Ось рецепти чаїв, які варто готувати з природних інгредієнтів. Андрій Маковецький каже, що коли пити чаї за цими рецептами, то організм буде готовий зустріти будь-які виклики.

Чаї для зміцнення імунітету

Імбирно-лимонний чай з медом

Інгредієнти:

свіжий імбир (тертий або нарізаний тонкими слайсами) – 20 г

лимон – 1шт.

мед – 1 ст. л

окріп – 500 мл

Спосіб приготування:

Залийте імбир окропом і настоюйте 10 хвилин, додайте сік половини лимона та мед. Перед подачею додайте кілька скибочок лимона.

Такий чай підвищує тонус, знімає запалення, допомагає боротися з першими симптомами застуди.

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Чай з обліпихою та медом

Інгредієнти:

обліпиха (свіжа або заморожена) – 2 ст.л.

мед – 1 ст. л.

вода – 500 мл

Спосіб приготування:

Розтовчіть у горнятку обліпиху, щоб випустити сік. Залийте її теплою (не гарячою) воду, щоб зберегти вітаміни. Додайте мед і добре перемішайте.

Цей чай насичує організм вітаміном С, підтримує імунітет у сезон застуд.

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Чай з калиною, медом і чебрецем

Інгредієнти:

калина (свіжа або заморожена) – 2 ст.л

сухий чебрець – 1 ч.л

мед – 1 ст. л.

вода – 500 мл

Спосіб приготування:

Калину і чебрець залийте окропом і настоюйте 15 хвилин. Процідіть, додайте мед і перемішайте. Такий напій зміцнює імунітет, полегшує кашель, має заспокійливий ефект.

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Шипшиново-м'ятний чай

Інгредієнти:

сушені ягоди шипшини – 1 ст. л

сушена м’ята – 1 ч. л

окріп – 500 мл

Спосіб приготування:

Шипшину залийте окропом і настоюйте 10-15 хвилин. Додайте до неї м’яту і настоюйте ще 5 хвилин. За бажанням підсолодіть медом. Вживання такого чаю допомагає організму боротися з вірусами та полегшує дихання.

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Чай з корицею, лимоном та медом

Інгредієнти:

кориця – 1 паличка (або 1 ч. л. меленої).

лимон – 1 шт.

мед – 1 ст. л

окріп – 500 мл

Спосіб приготування:

Залийте корицю окропом і настоюйте 10 хвилин. Додайте сік лимона та мед, добре перемішайте. Цей чай зігріває, має антибактеріальні властивості, підвищує настрій.