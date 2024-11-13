Які чаї допоможуть зміцнити імунітет у холодну пору року
Поради дієтолога + рецепти
Хоч за вікном ще доволі комфортна, як для пізньої осені погода, кількість людей, що хворіють на ГРВІ, грип та ковід щотижня зростає. І хворих ставатиме все більше, тож підтримка імунітету є зараз дуже актуальною. Дієтолог Андрій Маковецький рекомендує читачам ZAXID.NET використовувати для цієї мети природні інгредієнти, такі як імбир, обліпиха, калина, мед, лимон тощо. Вони мають високий вміст вітамінів, антиоксидантів і протизапальних компонентів, які допомагають зміцнити організм і профілактувати захворювання. Він також ділиться рецептами чаїв для підвищення імунітету і радить, які поєднання інгредієнтів найкраще використовувати, аби добитися максимального ефекту.
Які інгредієнти найкраще використовувати для приготування зміцнюючих чаїв?
Імбир. Він містить гінгерол – речовину з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями. Імбир також поліпшує кровообіг і зміцнює захисні функції організму.
Обліпиха. Вона є джерелом вітаміну С, який сприяє виробленню колагену та підтримує імунітет. Містить також жирні кислоти, що сприяють регенерації тканин і підтримують здоров’я шкіри.
Калина. Ягоди цієї рослини мають заспокійливі властивості та багаті на вітаміни А і С. Калина ефективна при застуді, кашлі та ангіні.
Мед. Це природний антисептик і джерело енергії. Він поліпшує травлення та сприяє зняттю запалень.
Лимон. Багатий на вітамін С і антиоксиданти. Допомагає очищати організм від токсинів.
Чебрець. Ця рослина має протизапальні властивості та допомагає при кашлі.
М’ята. Заспокоює нервову систему та полегшує дихання.
Шипшина. Вона є рекордсменкою за вмістом вітаміну С.
Кориця. Стимулює кровообіг і допомагає боротися з вірусами.
Як правильно заварити чай і скільки його пити?
Дієтолог радить пити чаї теплими, але не гарячими, щоб уникнути подразнення слизової. Мед додавати лише у теплий напій (до 40°C), щоб зберегти його корисні властивості. Аби добитися хорошого ефекту від вживання чаїв, їх слід пити регулярно, але знати міру – 2-3 чашки на день.
Зміцнення імунітету за допомогою природних засобів – це не лише ефективно, а й приємно. Ось рецепти чаїв, які варто готувати з природних інгредієнтів. Андрій Маковецький каже, що коли пити чаї за цими рецептами, то організм буде готовий зустріти будь-які виклики.
Чаї для зміцнення імунітету
Імбирно-лимонний чай з медом
Інгредієнти:
- свіжий імбир (тертий або нарізаний тонкими слайсами) – 20 г
- лимон – 1шт.
- мед – 1 ст. л
- окріп – 500 мл
Спосіб приготування:
Залийте імбир окропом і настоюйте 10 хвилин, додайте сік половини лимона та мед. Перед подачею додайте кілька скибочок лимона.
Такий чай підвищує тонус, знімає запалення, допомагає боротися з першими симптомами застуди.
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Чай з обліпихою та медом
Інгредієнти:
- обліпиха (свіжа або заморожена) – 2 ст.л.
- мед – 1 ст. л.
- вода – 500 мл
Спосіб приготування:
Розтовчіть у горнятку обліпиху, щоб випустити сік. Залийте її теплою (не гарячою) воду, щоб зберегти вітаміни. Додайте мед і добре перемішайте.
Цей чай насичує організм вітаміном С, підтримує імунітет у сезон застуд.
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Чай з калиною, медом і чебрецем
Інгредієнти:
- калина (свіжа або заморожена) – 2 ст.л
- сухий чебрець – 1 ч.л
- мед – 1 ст. л.
- вода – 500 мл
Спосіб приготування:
Калину і чебрець залийте окропом і настоюйте 15 хвилин. Процідіть, додайте мед і перемішайте. Такий напій зміцнює імунітет, полегшує кашель, має заспокійливий ефект.
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Інгредієнти:
- сушені ягоди шипшини – 1 ст. л
- сушена м’ята – 1 ч. л
- окріп – 500 мл
Спосіб приготування:
Шипшину залийте окропом і настоюйте 10-15 хвилин. Додайте до неї м’яту і настоюйте ще 5 хвилин. За бажанням підсолодіть медом. Вживання такого чаю допомагає організму боротися з вірусами та полегшує дихання.
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Чай з корицею, лимоном та медом
Інгредієнти:
- кориця – 1 паличка (або 1 ч. л. меленої).
- лимон – 1 шт.
- мед – 1 ст. л
- окріп – 500 мл
Спосіб приготування:
Залийте корицю окропом і настоюйте 10 хвилин. Додайте сік лимона та мед, добре перемішайте. Цей чай зігріває, має антибактеріальні властивості, підвищує настрій.