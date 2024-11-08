Експерти не радять пити каву натщесерце, бо це може мати негативні наслідки для здоров'я

Чимало людей не уявляють ранку без кави, але пити її відрау після пробудження, на думку експертів у галузі охорони здоров’я, може бути не найкращою ідеєю. Хоча звичайна чорна кава має численні переваги для здоров’я, багато людей п’ють її з вершками, цукром і висококалорійними начинками. Такий напій після багатьох годин відсутності їжі може призвести до підвищення кислотності шлунка, що може спричинити дискомфорт у травленні, печію та навіть стрибки рівня цукру в крові, пише She Finds, і наводить думки експертів, чому цього робити не варто.

Коли найращий час для ранкової кави?

Тренерка із здоров’я Кароліна Салазар оприлюднила список речей, які вона ніколи не робить. І першою справою було «пити каву натщесерце», бо ця звичка може мати негативні наслідки.

«Я ніколи не буду пити каву або напої з кофеїном натщесерце. Вживання кофеїну натщесерце підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, який викликає дисбаланс ваших гормонів стресу та, по суті, дійсно впливає на рівень цукру в крові. Це призведе до енергетичних збоїв протягом дня та “мозкового туману”», – каже Кароліна Салазар.

Тож коли найкращий час для ранкової кави? Доктор Олена Дешко додає: «Середина ранку є найкращим часом для споживання кави. Після пробудження рівень кортизолу (гормон стресу), природним чином є найвищий. Підвищений рівень кортизолу протягом тривалого часу може перешкоджати функціонуванню імунної системи. Тому небажано підсилювати природну реакцію кортизолу за допомогою кофеїну вранці. Відкладання споживання кофеїну до тих пір, поки рівень кортизолу трохи не знизиться, швидше за все, більш корисно».

Доктор Дешко також радить не пити кави і напоїв з кофеїном за шість-вісім годин до сну, бо кофеїн може перешкоджати засинанню та погіршувати якість сну.

Доктор Ерін Стокс, лікар-натуропат, також радить обмежити споживання кофеїну після полудня, бо кофеїн може залишатися у крові до 10 годин, і через це заснути буде значно складніше.

Здоровіші альтернативи

Щоб насолоджуватися ранковою кавою без розладу шлунка чи підвищення рівня гормонів стресу, експерти радять спершу з’їсти легкий збалансований сніданок. Цільнозернові тости з горіховим маслом, грецький йогурт з ягодами та вівсяні пластівці з жменею горіхів – чудові варіанти такого сніданку. Якщо ви звикли починати день із напою, а не з твердої їжі, спробуйте теплу воду з лимоном, трав’яний чай, кокосову воду або протеїновий коктейль/смузі з поживними інгредієнтами.