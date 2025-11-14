Людям з діабетом можна споживати далеко не всі сухофрукти

Сухофрукти є корисними, їх часто використовують для перекусу, але деякі з них містять багато цукру і можуть нашкодити людям з діабетом. Раніше ZAXID.NET писав про 8 осінніх фруктів та овочів, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Нині ж розповімо про те, яких саме сухофруктів діабетикам слід уникати. Дієтологиня Гаріми Гоял перерахувала Health Shots шість таких сухофруктів і пояснила, що робить їх небезпечними.

Чому деякі сухофрукти підвищують рівень цукру в крові?

Горіхи та насіння часто підходять для діабетиків, а ось деякі сухофрукти можуть нашкодити. Особливо ті, що проходять процес сушіння, під час якого видаляється вода, і продукт стає більш концентрованим. Гаріма Гоял зазначає: сушіння та обробка підвищують як щільність цукру, так і глікемічний індекс (ГІ). Як тільки цей цукор потрапляє в кров, стає важче підтримувати стабільний рівень глюкози. Тож від яких сухофруктів діабетикам краще відмовитися?

Інжир та фініки

І інжир, і фініки мають високий відсоток цукру. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, скажімо, деякі сорти фініків можуть складатися з 70% або більше простих цукрів, таких як фруктоза та глюкоза. Інжир містить 50-60% цукру за вагою. Ці сухофрукти, за словами дієтологині, є поганим вибором для людей, які страждають на діабет.

Сушені вишні та манго

Сушена вишня може містити 35-40 г цукру на порцію, а іноді й більше, якщо під час обробки додавали цукор. Сушене манго часто містить доданий цукор і має вищий глікемічний індекс порівняно зі свіжим манго. Дослідження, опубліковане в журналі Metabolism Open, показало: свіже манго покращує контроль рівня глюкози після їжі ефективніше, ніж сушене манго. Надлишок фруктози та швидке підвищення рівня глюкози в крові роблять ці варіанти шкідливими для людей з діабетом.

Сушені банани

Сушені банани категорично заборонені людям з діабетом. Свіжі банани також слід вживати помірно через їхній високий ГІ, а сушені мають ще вищу калорійність, оскільки їх часто обробляють смаженням або цукровою глазур'ю, що призводить до втрати поживних речовин і робить їх більш шкідливими для діабетиків.

Цукати

Цукати – це, по суті, солодощі. Їх не просто сушать, а обробляють, покривають цукром і позбавляють більшої частини поживних речовин. Гаріма Гоял попереджає: їх не слід включати до раціону діабетиків, бо вони викликають дуже високі стрибки цукру в крові.