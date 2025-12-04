У Львові вперше у міських поліклініках запровадили сучасну вузькосмугову ультрафіолетову фототерапію – доказовий метод лікування псоріазу та інших хронічних шкірних захворювань, який понад 20 років активно застосовують у дерматологічній практиці в усьому світі. Першою таке обладнання отримала 4-та міська поліклініка.

«Сам апарат – це кабінка, ми її відкриваємо, тут є п’ять секцій, чотири лампи й металева решітка, яка захищає лампу від дотику зі шкірою пацієнта. Є поручні, за які пацієнт може триматися. Перед заходом в кабінку пацієнту дають фотозахисні окуляри», – розповіла дерматовенерологиня 4-ї поліклініки Алла Моргун.

За допомогою цього апарата можна лікувати дорослих, дітей, і навіть вагітних, але під контролем лікаря.

«Цей апарат зменшує запальний процес шкіри, має протиалергічний ефект, а також зменшує поділ клітин. Відповідно зменшується сухість, лущення і почервоніння шкіри. Процедури проводять два-три рази в тиждень. Кількість сеансів: від 10 до 30, залежно від глибини захворювання», – зазначила дерматовенерологиня 4-ї поліклініки Алла Моргун.

Ультрафіолетову фототерапію у четвертій поліклініці наразі проходять 15 пацієнтів, здебільшого з псоріазом. Позитивна динаміка спостерігається вже на п’ятій-шостій процедурі.

«На жаль, тривалий період в Україні активно не підтримується дерматологічна служба. Пацієнти з такими захворюваннями, як псоріаз, вони були покинуті напризволяще. Львівська міська рада спільно з депутатами, управлінням охорони здоров'я виділило фінансування на цей проєкт, що дозволило придбати обладнання», – гендиректор 4-ї поліклініки Максим Павлов.

Вартість апарата – 459 тис. грн. Такий самий медичний пристрій придбали й для 5-ї міської поліклініки. Там послуга запрацює найближчим часом.

«Це у місті Львові єдині апарати, які є комунальними. Кожна з поліклінік також за власні гроші зробила ремонт кабінету, щоб нові апарати буди змонтовані в сучасні кабінети», – зазначила керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко.

Процедури на сучасних апаратах будуть доступні пацієнтам у межах Програми медичних гарантій НСЗУ, а також на платній основі. Скористатися новою послугою зможуть не тільки задекларовані пацієнти поліклініки, а й мешканці з інших районів міста - потрібно лише взяти скерування до лікаря-дерматолога і записатися на прийом до дерматовенеролога.