Хлопець зможе і далі займатися волейболом

Ортопеди-травматологи Центру дитячої медицини вперше провели 17-річному мешканцю Львівщини складну операцію, використавши унікальну методику, яку засвоїли під час спільних операцій з відомим іспанським мікрохірургом. Це дозволить човноподібній кістці зростися і у майбутньому хлопець зможе вільно володіти рукою.

17-річний Гліб із Сокаля Львівської області впав на тренуванні з волейболу і травмував руку. Спершу думав, що це звичайний сильний забій. Та біль не минав тижнями, рука не згиналася, а перші обстеження в рідному місті не показали суттєвих ушкоджень. Хлопець терпів дискомфорт і лише через декілька місяців дізнався, що у нього рідкісний перелом човноподібної кістки правого зап’ястка, який залишився недіагностованим і перейшов у несправжній суглоб, повідомили у медзакладі.

Після консультації та усіх необхідних обстежень у Центрі хлопцеві повідомили, що без хірургічного втручання не обійтися. До операційної команди увійшли ортопеди-травматологи Олександр Корольков, Микола Люткевич, анестезіолог Віра Приймакова, операційна медсестра Тетяна Качмарик.

«Проблема човноподібної кістки – у її поганому кровопостачанні. Навіть після операцій вона часто не зростається. А коли перелом довго недіагностований, формується несправжній суглоб, і це робить лікування ще складнішим», – каже ортопед-травматолог, керівник клініки Олександр Корольков.

У підлітків, за словами лікаря, таке пошкодження є доволі рідкісним, але без операції та правильної фіксації формується несправжній суглоб, який призводить до болю та втрати функції руки. Аби дати шанс кістці зростися, лікар застосував інноваційну методику, яку засвоїв під час спільних оперцаій із всесвітньо відомим іспанським мікрохірургом Франциско Сольдадо.

Під час операції ортопеди-травматологи видалили рубцеву тканину у зоні несправжнього суглоба, провели кісткову алопластику, для фіксації використали спеціальний компресуючий гвинт Герберта. Заключний етап – пластика окістя на живлячій судинній ніжці, яке взяли з п’ясткової кістки першого пальця. Це мікрохірургічна, надзвичайно делікатна технологія, що значно підвищує шанси на повне зрощення завдяки відновленню кровопостачання кістки та перекриттю зони незрощення окістям на судинній ніжці.

«Ми вперше застосували таку методику у нашій клініці. І ми вже бачимо чудовий результат», – додає Олександр Корольков.

Операція пройшла успішно. Глібу наклали спеціальну гіпсову пов’язку терміном на 1,5 місяця. Після завершення лікування хлопець буде вільно рухати рукою, а через певний час зможе повернутися до волейболу без обмежень.