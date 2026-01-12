Зір, за словмаи, хлопця поступово відновлюється і він скоро знову зможе займатися плаванням

Нейрохірурги Центру дитячої медицини врятували зір і життя 13-річному підлітку із Запоріжжя, у якого діагностували складну пухлину головного мозку – тератому. Місцеві лікарі порадили батькам везти сина до Львова.

Пухлину в ділянці третього шлуночка у Єгора виявили ще три роки тому після скарг на часті болі голови. МРТ показало утвір у задніх відділах так званого третього шлуночка. Тоді хлопця прооперували у Дніпрі з приводу гідроцефалії: пухлина перекривала просвіт між третім і четвертим шлуночками та спричинювала затримку відтоку ліквору. Сам утвір вирішили не видаляти, а спостерігати. Такої ж тактики дотримувалися й лікарі кількох інших клінік, зокрема й закордонних, з якими консультувалася родина Єгора, повідомили у лікарні.

Та чергове МРТ показало активний ріст пухлини, і це вже не залишало вибору. Утвір потрібно було видаляти.

«Пухлина у Єгора була достатньо складною. Вона розташовувалась у задніх відділах третього шлуночка та поширювалась до квадригемінальної (чотиригорбкової) пластинки, яка відповідає за співдружні рухи очей. На момент звернення у хлопця вже з’явилися порушення зору, тож оперувати потрібно було негайно», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Михайло Ловга.

Окрім цього, пухлина розташовувалася дуже глибоко, на глибині близько 8 см, мала складне кровопостачання і частково вростала у квадригемінальну пластинку та стінки 3-го шлуночка, що створювало додаткову складність.

«Під час операції довелося спеціально розширювати доступ до утвору, аби видалити його повністю. Ризик пошкодити не лише рухи очей, а й кінцівок, був надзвичайно високий»,– додає Михайло Ловга.

Операція тривала 12 годин і минула успішно: післяопераційне МРТ не виявило жодних ознак пухлини. Хлопець каже, що його зір поступово відновлюється і він скоро зможе повернутися до занять з плавання.