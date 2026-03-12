Тетяна Головач ( у центрі) під час консультації пацієнтки

Навесні багатьом українцям, і молодим, і старшим бракує вітаміну D. Він потрібний не лише для міцності кісток, як дехто помилково думає. Цей вітамін вкрай важливий для всього організму. Його дефіцит призводить до збоїв в роботі нервової, серцево-судинної, ендокринної, імунної систем, головного мозку, позначається на стані шкіри тощо.

Чому виникає дефіцит вітаміну D? Спеціалісти пояснюють це так: вітамін D в основному виробляється у шкірі під дією ультрафіолетових променів. Для його вироблення потрібний УФ-індекс вище 2, а в Україні з листопада по березень УФ-індекс переважно становить 0–2. Тож можна годинами гуляти на сонці, а вітамін D вироблятися не буде.

То який вихід? Як поповнити організм цим вкрай важливим вітаміном? Чи можна набрати добову норму вітаміну D з їжі і якої? Чи можна влітку запастися цим вітаміном так, щоб його вистачило на осінньо-зимовий період? Чи безпечно пити синтетичний вітамін без консультації лікаря? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував ревматологині - імунологині Університетської лікарні ЛНМУ Тетяні Головач.

Чим унікальний вітамін D і чому він вкрай важливий для організму?

«Вітамін D – це група речовин, які називаються кальциферолами. Не всім відомо, що існує понад 6 форм цього вітаміну. Вони виконують однакові функції, відрізняються тільки способом отримання. Але найвідоміші та доступні для організму — ергокальциферол (D2) і холекальциферол (D3). Коли мова йде про вітамін D, то найчастіше мають на увазі D3 (холекальциферол). Саме його в людському тілі найбільше», – каже Тетяна Головач.

За її словами, холекальциферол (D3) – унікальна речовина. Вона діє і як вітамін – підтримує життєво необхідні функції, і як гормон – регулює важливі біохімічні процеси. З вітаміну D3 синтезується гормон кальцитріол, який стимулює всмоктування кальцію і фосфору в тонкому кишківнику, забезпечує мобілізацію кальцію у кістках.

Вітамін D виконує й низку інших функцій:

сприяє клітинному росту;

відновлює імунітет, може боротися з деякими автоімунними процесами;

пригнічує ріст ракових клітин;

бере участь у генетичних процесах;

підтримує нервову систему.

За достатньої кількості холекальциферолу у людини здорові кістки, зуби, волосся, нервова система й імунітет.

Чим небезпечний дефіцит вітаміну D?

За словами лікарки, нестача цього вітаміну позначається на роботі багатьох органів і систем.

Нервова система. Починаються депресії, людина швидко втомлюється, можуть розвиватися важкі нервові розлади.

Опорно-руховий апарат. Кістки потерпають найбільше. Кальцій і фосфор не засвоюються, кістки стають крихкими, і легко руйнуються. На цьому тлі розвивається остеопороз, артроз.

Імунітет. Брак вітаміну D позначається на стійкості організму до ГРВІ та різних інфекцій.

Серце і судини. Підвищується ризик інфарктів та інсультів, починаються стрибки тиску.

Ендокринна і репродуктивна системи. Учені простежують деякий зв'язок між розвитком автоімунних процесів, цукрового діабету і дефіцитом вітаміну D. При нестачі цього вітаміну важко завагітніти та виносити здорову дитину. Якщо під час вагітності жінці бракувало цього вітаміну, дитина може народитися з важкими вадами.

Шкіра. Нестача вітаміну провокує дерматити та алергічні реакції.

Як отримати достатню дозу вітаміну D?

Тетяна Головач каже, що є три джерела, з яких організм людини може отримати вітамін D.

1. З харчових продуктів. До них належать молоко, сир, сметана, твердий сир, тунець, масло печінки тріски, яйця тощо. Для дітей першого року життя найцінніше джерело вітаміну – материнське молоко. За даними Міністерства сільського господарства США його вміст є на рівні 4,3 МО/100 ккал.Та варто зазначити: задовольнити потреби організму у вітаміні D лише з їжі нереально.

2. Сонячні ванни. Синтез вітаміну відбувається під впливом ультрафіолетових променів. Виробляється він у шкірі і залежить від низки факторів: часу перебування на сонці, кольору та типу шкіри, ультрафіолетового випромінювання. У середньому достатньо 10–30 хвилин перебування на сонці 2–3 рази на тиждень з відкритими руками та обличчям. Найкращий час – з 11:00 до 15:00,коли ультрафіолетове випромінювання найактивніше.

3. Прийом вітаміну D у таблетках, капсулах і сиропах.

Чим загрожує надлишок вітаміну D?

«Отримати надто високу дозу вітаміну D, приймаючи сонячні ванни, неможливо: шкіра візьме стільки, скільки потрібно, а надлишок розпадеться або перетвориться на інші метаболіти. Отруїтися харчовими продуктами також важко. В основному інтоксикація зустрічається внаслідок перевищення доз синтетичного вітаміну D», – каже Тетяна Головач.

Надлишок вітаміну D викликає гіперкальціємію. Це стан, за якого м'які тканини насичуються кальцієм, тверднуть. Уражаються нирки та серцево-судинна система. На тлі надлишку вітаміну виникає виразкова хвороба. Людина втрачає апетит, розвивається тахікардія. У важких випадках паралізується обличчя і може наступити кома. Тому прийом синтетичного вітаміну D, наголошує лікарка, повинен суворо контролюватися.

Перед тим, як вживати вітамін D в капсулах, таблетках чи розчинах імунологиня радить здати аналіз, аби визначити рівень вітаміну D. Основний аналіз – 25‑гідроксивітамін D (25(OH)D).

менше 20 нг/мл – дефіцит

20–30 нг/мл – недостатність

30–50 нг/мл — оптимальний рівень.

«Для більшості дорослих рекомендована профілактична доза становить приблизно 600–1000 МО на добу. У людей із підвищеним ризиком дефіциту — 1000–2000 МО на добу. Яку дозу потрібно тій чи іншій людині має визначити лікар, оцінивши результати аналізу», – каже Тетяна Головач.

Пацієнти часто запитують лікарку, чи можна влітку запастися вітаміном D так, аби його вистачило на осінньо-зимовий період, коли сонця мало. Вітамін D накопичується у жировій тканині і його може вистачити на кілька місяців, але цього запасу буде замало на весь осінньо-зимовий період, каже Тетяна Головач.

Нині в аптеках є вітамін D закордонних і українських виробників у капсулах, таблетках, розчинах, які суттєво різняться за ціною. Є дорогі, від 500 грн і вище. І є дешевші аналоги. Дорожчі, каже Тетяна Головач, не завжди означає кращі.

«Основне значення має форма вітаміну (холекальциферол — D3) та дозування. Якщо препарати містять однакову форму і дозу, ефективність дорогих і дешевших засобів зазвичай є однаковою», – каже імунологиня.