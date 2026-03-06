Часто правильно організоване харчування має кращий вплив на кишківник, ніж капсула з пробіотиком

Навесні багато людей відчувають дивні зміни у тілі: ніби й хочеться легкості, але з’являються здуття живота, бурчання, нестабільний стілець, тяга до солодкого, дискомфорт після споживання звичних продуктів. Часто це списують на авітаміноз або погану їжу, але насправді, каже дієтолог Андрій Маковецький, причина нерідко простіша: кишківник не любить різких змін. Виникає дисбіоз, коли одних мікробів стає забагато, інших замало, і система працює гірше.

Чому навесні кишківник страйкує?

Дієтолог каже, що є кілька причин, які повторюються з року в рік:

Різка зміна харчування. Після зими люди різко додають сирі салати, фрукти, насіння, смузі або легкі перекуси. Та кишківнику потрібний час, щоб адаптуватися до іншої кількості клітковини й іншого набору продуктів. Тож у результаті виникає здуття, гази, дискомфорт.

Збивається режим. Довший день, більше справ, сон зсувається, каву п’ємо частіше. А кишківник напряму реагує на нервову систему: стрес може змінювати моторику, чутливість і навіть відчуття болю. Це частина двостороннього зв’язку «кишківник — мозок».

Весняні експерименти. Детокси, голодування, урізання жирів. «Найгірше для кишківника – не шкідлива їжа, а гойдалки: то пусто, то густо, то салат без білка, то зрив на солодке, то нуль жирів, то вихідні на все. Кишківник любить стабільність», – каже дієтолог.

Післязимова інерція. Після періоду меншої різноманітності (менше овочів, ферментованого, більше переробленого) мікробіота часто збіднюється, і навесні її треба не лікувати, а поступово підживлювати.

Як підтримати кишківник за 10–14 днів

Андрій Маковецький каже, що це можна зробити тихо, стабільно і результативно, головне, без фанатизму.

1. Клітковина. Щодня додавати в раціон їжу для корисних бактерій: 2–3 порції овочів на день, 1–2 порції фруктів (але не замість їжі), одну порцію цільних круп, бобових (або через день, якщо є чутливість). Якщо здуття було сильним, збільшувати клітковину поступово: не вчора – 10 г, а сьогодні – 40 г.

2. Білок у кожний основний прийом їжі. Кишківник і апетит стануть стабільнішими, менше буде тяги до солодкого. Тому варто додавати до раціону яйця, рибу, птицю, нежирне м’ясо, або тофу, темпе, нут, сочевицю.



3. Ферментовані продукти. Квашена капуста, кімчі, натуральний йогурт, кефір – малими порціями, з оцінкою реакції.

4.Відмовитися від ультраперероблених продуктів на 2 тижні. Снеки, солодкі йогурти, ковбаси, батончики, фітнес-печиво – часто саме вони провокують здуття, тягу до солодкого, нестабільний стілець.

5. Більше пити води і рухатися (особливо після їжі). 20–40 хв ходьби на день (або 10–15 хв після основних прийомів їжі) – це простий спосіб підтримати перистальтику кишківника.

Чи варто навесні пити пробіотики?

Дієтолог пропонує для початку чітко зрозуміти, що таке пробіотики.

«Пробіотики – це живі мікроорганізми, які в достатній кількості можуть приносити користь для організму. Ключові слова тут — “живі”, “в достатній кількості” і “користь”, тобто має бути доказ для конкретного штаму/продукту. І важливий нюанс: ферментований продукт не завжди автоматично є пробіотиком. Йогурт чи квашене – це може бути корисно, але пробіотик у науковому сенсі — це коли відомо, які саме мікроорганізми, в якій дозі, і коли є дані про їх ефект», – каже Андрій Маковецький.

Чимало людей помилково очікують, що вживання пробіотиків назавжди заселить кишківник корисними бактеріями, допоможе позбутися здуття за два дні, вилікує дисбіоз.



«Та мікробіота – це екосистема. Якщо раціон не дає їй їжі (клітковини, різноманіття), то навіть найкращий пробіотик не дасть результату. Це все одно, що посадити квіти в пісок без води», – каже дієтолог.

Американська гастроентерологічна асоціація (AGA) у своїх клінічних настановах підкреслювала, що для багатьох поширених станів доказів на користь пробіотиків недостатньо, і рекомендації залежать від конкретного діагнозу й конкретних продуктів/штамів. Іншими словами, не існує одного пробіотика від усіх проблем з кишківником. Тому якщо й пити пробіотики, то не за принципом, що більше бактерій, то краще, а за принципом: у моєму випадку є сенс їх попити.

Пробіотики, каже дієтолог, можуть бути доречні після курсів антибіотиків. У частини людей справді є сенс у пробіотиках, але не в будь-яких, і не всім однаково. При функціональних скаргах (здуття, нестабільність) часто краще працює харчова база + режим, ніж капсулах пробіотиками. Це не заборона пробіотиків, це правильна логіка: спочатку фундамент, потім добавки.

Як обирати пробіотик, якщо вже вирішили їх попити? Андрій Маковецький радить ось на що звернути увагу:

на етикетці мають бути вказані штами (не просто «Lactobacillus», а повна назва),

має бути вказана кількість (CFU) і умови зберігання,

на «детокс», «очищення від шлаків» не ведіться, це – маркетингові слова,

вживаєте 2–4 тижні й оцінюєте реальні зміни: стілець, здуття, комфорт, енергія.

Шість простих весняних рецептів, які підтримують мікробіоту

1. Теплий салат із сочевицею. Сочевиця (варена), зелень, огірок, помідор, оливкова олія, лимон.



2. Омлет із зеленню та овочами. Яйця + овочі, трохи олії. Просто, ситно, без солодких гойдалок.

3. Йогурт-боул без цукру. Натуральний йогурт, ягоди або ківі, 1 ч. л меленого льону, жменька горіхів.

4. Суп-пюре. Броколі, цибуля, часник, нут, оливкова олія. Смачно й легко для ШКТ.



5. Риба і салат з гіркою зеленню. Риба запечена + рукола, листя салату, редис, огірок, лимон.



6. Квашена капуста. 1–2 ст. л квашеної капусти як гарнір (не пів миски) – м’який старт.