Запечена тортилья з куркою та сиром. Рецепт дня0
Хрусткі коржі з соковитою начинкою з курячого філе, овочів і розплавленого сиру виходять ситними та ароматними. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|тортилья
|3 шт.
|куряче філе
|300 г
|масло вершкове
|10 г
|цибуля червона
|1 шт.
|перець болгарський зелений
|1 шт.
|перець солодкий червоний
|1 шт.
|вершки 20%
|80 мл
|сир моцарела
|200 г
|сіль
|5 г
|перець чорний мелений
|2 г
|паприка мелена
|3 г
|перець чилі пластівці
|1 г
|часник гранульований
|5 г
|зелень
|15 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте інгредієнти. Промийте куряче філе та наріжте дрібними кубиками. Почистіть цибулю і дрібно наріжте. Очистіть болгарський перець від насіння та наріжте кубиками.
Крок 2
Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте вершкове масло, викладіть курку та готуйте 5–7 хвилин, помішуйте, поки м’ясо не побіліє і стане м’яким.
Крок 3
Додайте цибулю та готуйте 2–3 хвилини. Додайте болгарський перець і кукурудзу. Приправте сіллю, чорним перцем, паприкою, чилі та гранульованим часником. Перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин.
Крок 4
Влийте вершки та готуйте 2–3 хвилини на слабкому вогні, поки начинка трохи не загусне. Додайте частину натертого сиру, перемішайте, зніміть з вогню та дайте трохи охолонути.
Крок 5
Злегка змочіть тортильї водою, щоб вони стали м’якшими. Розріжте кожну навпіл. Викладіть начинку на одну половину, посипте сиром та складіть у трикутники або кишеньки.
Крок 6
Застеліть деко пергаментом. Викладіть тортильї та за бажанням злегка змастіть їх олією. Розігрійте духовку до 180 °C, запікайте 20–25 хвилин до рум’яної скоринки. Дістаньте з духовки та дайте постояти 5 хвилин перед подачею.