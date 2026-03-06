Хрусткі коржі з соковитою начинкою з курячого філе, овочів і розплавленого сиру виходять ситними та ароматними. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

тортилья 3 шт. куряче філе 300 г масло вершкове 10 г цибуля червона 1 шт. перець болгарський зелений 1 шт. перець солодкий червоний 1 шт. вершки 20% 80 мл сир моцарела 200 г сіль 5 г перець чорний мелений 2 г паприка мелена 3 г перець чилі пластівці 1 г часник гранульований 5 г зелень 15 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте інгредієнти. Промийте куряче філе та наріжте дрібними кубиками. Почистіть цибулю і дрібно наріжте. Очистіть болгарський перець від насіння та наріжте кубиками.

Крок 2 Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте вершкове масло, викладіть курку та готуйте 5–7 хвилин, помішуйте, поки м’ясо не побіліє і стане м’яким.

Крок 3 Додайте цибулю та готуйте 2–3 хвилини. Додайте болгарський перець і кукурудзу. Приправте сіллю, чорним перцем, паприкою, чилі та гранульованим часником. Перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин.

Крок 4 Влийте вершки та готуйте 2–3 хвилини на слабкому вогні, поки начинка трохи не загусне. Додайте частину натертого сиру, перемішайте, зніміть з вогню та дайте трохи охолонути.

Крок 5 Злегка змочіть тортильї водою, щоб вони стали м’якшими. Розріжте кожну навпіл. Викладіть начинку на одну половину, посипте сиром та складіть у трикутники або кишеньки.