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Трубочки з лавашу з овочами, сиром і ковбасою. Рецепт дня0
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Лаваш з ковбасою та сиром – швидкий та ситний сніданок, який також можна взяти з собою на роботу як перекус.
Інгредієнти:
- лаваш вірменський – 2 шт.;
- сир твердий – 200 г;
- ковбаса – 200 г;
- петрушка – 1 шт.;
- помідор, огірок, перець, цибуля – 1 шт.;
- спеції за смаком;
- яйця – 2 шт.;
- олія оливкова – 40 мл.
Спосіб приготування:
Наріжте соломкою всі овочі, петрушку, ковбасу та натріть сир на тертці не надто дрібно.
Розріжте лаваш на рівні частини, щоб можна було згорнути його у трубочку (залежно від кількості начинки).
На сковороді розігрійте олію. Яйця змішайте з улюбленими спеціями та збийте виделкою. Кожну трубочку зі всіх сторін змочіть у яєчній суміші і смажте до скоринки.
Викладіть трубочки з лавашу на серветку, щоб вона увібрала лишню олію.
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