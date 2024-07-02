Лаваш з ковбасою та сиром – швидкий та ситний сніданок, який також можна взяти з собою на роботу як перекус.

Інгредієнти:

лаваш вірменський – 2 шт.;

сир твердий – 200 г;

ковбаса – 200 г;

петрушка – 1 шт.;

помідор, огірок, перець, цибуля – 1 шт.;

спеції за смаком;

яйця – 2 шт.;

олія оливкова – 40 мл.

Спосіб приготування:

Наріжте соломкою всі овочі, петрушку, ковбасу та натріть сир на тертці не надто дрібно.

Розріжте лаваш на рівні частини, щоб можна було згорнути його у трубочку (залежно від кількості начинки).

На сковороді розігрійте олію. Яйця змішайте з улюбленими спеціями та збийте виделкою. Кожну трубочку зі всіх сторін змочіть у яєчній суміші і смажте до скоринки.

Викладіть трубочки з лавашу на серветку, щоб вона увібрала лишню олію.