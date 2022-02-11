Це, звичайно, не зовсім піца, але так уже склалось традиційно. Приготувати таку піцу дуже просто. Для неї не треба замішувати тісто та гріти духовку, а виходить смачно.

Інгредієнти:

лаваш тонкий 1 шт.

яйце 2 шт.

перець солодкий болгарський – 1 шт.

помідори 2 шт.

ковбаса чи шинка 5-7 скибочок

сіль, перець, часник сушений за смаком

сир твердий 150-200 гр.

італійські трави або орегано(може бути приправа для піци) 1 ч. л.

олія для змащування

Для цієї піци не треба замішувати тісто та гріти духовку, а виходуть дуже смачно (фото Depositphotos)

Кубиками нарізати томати, ковбасу (шинку) та солодкий перець. Сир натерти. Поєднати ковбасу (шинку), помідори, перець, сир. Можна також додати подрібнені оливки, печериці, все, що смакує. Все перемішати. Трохи збити яйця, посолити.

Змастити пательню олією та добре нагріти. Рівномірно розподілити на пательні яєчну суміш. Коли яєчна суміш схопиться, покласти на неї лаваш та притиснути. Смажити ще приблизно 1-2 хвилини. Обережно перевернути основу для піци. Зменшити вогонь до мінімуму. Викласти начинку. Посипати тертим сиром та накрити кришкою. Тримати на вогні, доки сир добре не розплавиться, приблизно 10 хвилин.